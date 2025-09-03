Михайло Мудрик дискваліфікований від участі у турнірах, поки триває розслідування по його справі. 24 канал розповідає, чим займається вінгер Челсі та збірної України за межами футбольного поля.

Читайте також Повторення історії Погба: коли Мудрик повернеться у футбол

Що робить Мудрик під час дискваліфікації?

Михайло Мудрик після початку дискваліфікації майже не з'являється у соціальних мережах. Проте вінгер Челсі та збірної України іноді ділиться частинкою життя у своєму інстаграмі.

Михайло Мудрик, попри відсторонення, продовжує тренуватися, але не разом з командою, а індивідуально. Український футболіст зберігає надію на повернення у спорт та не хоче втрачати бодай фізичну форму.

Вінгер Челсі продовжує жити за розкладом професійного футболіста. Зазначимо, що Мудрик має особистого коуча, який допомагає йому займатися та складає програму для тренування у тренажерному залі.

Мудрик на тренуванні / Фото з інстаграму футболіста Челсі

Також Михайло Мудрик знаходить час для розваг. 21 грудня 2024 року у Саудівській Аравії відбувся пекельний реванш між Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі.

Вечір боксу відбувся в Ер-Ріяді, куди завітав Мудрик, аби підтримати українського чемпіона у важливому поєдинку. Футболіста помітили, коли він займав місце для перегляду протистояння.

Мудрик на реванші Усик – Ф'юрі / Фото TalkSport

Зазначимо, що Мудрик полюбляє кіберспорт. Зокрема, український футболіст Челсі грає в один з найвідоміших шутерів – Counter-Strike. Нещодавно Михайло змінив нікнейм на платформі Steam.

Найдорожчий футболіст в історії України замість "Mudr1k" вирішив обрати псевдонім з лайливою фразою, якою часто користуються у грі. Тепер Михайло Мудрик підписаний – "Matiebal".

Профіль Мудрика / Скриншот зі Steam

У липні 2025 року Михайла Мудрика помітили на Вімблдоні. Український футболіст завітав на престижний турнір у Лондоні, щоб підтримати тенісистку Надію Кіченок в 1/8 фіналу.

Мудрик на Вімблдоні / Фото Ukrainian Tennis

Окрім тренувань, розваг та Counter-Strike, Мудрику подобається ганяти на своєму спорткарі BMW M8 Gran Coupe. Однак нещодавно дискваліфікованого футболіста ще й позбавили водійських прав через перевищення швидкості.

Тепер Михайло не зможе керувати авто пів року. Мудрик повинен сплатити штраф 660 фунтів, а також інші судові витрати. Інцидент за участі футболіста відбувся у Лондоні.

Нагадаємо, що восени 2025 року відбудеться засідання Футбольної асоціації Англії, на якій буде винесено рішення щодо Михайла Мудрика та його справи з допінгом. Український футболіст Челсі дізнається, коли зможе повернутися на поле.