Михаил Мудрик дисквалифицирован от участия в турнирах, пока продолжается расследование по его делу. 24 канал рассказывает, чем занимается вингер Челси и сборной Украины за пределами футбольного поля.

Что делает Мудрик во время дисквалификации?

Михаил Мудрик после начала дисквалификации почти не появляется в социальных сетях. Однако вингер Челси и сборной Украины иногда делится частичкой жизни в своем инстаграме.

Михаил Мудрик, несмотря на отстранение, продолжает тренироваться, но не вместе с командой, а индивидуально. Украинский футболист сохраняет надежду на возвращение в спорт и не хочет терять хотя бы физическую форму.

Вингер Челси продолжает жить по расписанию профессионального футболиста. Отметим, что Мудрик имеет личного коуча, который помогает ему заниматься и составляет программу для тренировки в тренажерном зале.

Мудрик на тренировке / Фото из инстаграма футболиста Челси

Также Михаил Мудрик находит время для развлечений. 21 декабря 2024 года в Саудовской Аравии состоялся адский реванш между Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Вечер бокса состоялся в Эр-Рияде, куда приехал Мудрик, чтобы поддержать украинского чемпиона в важном поединке. Футболиста заметили, когда он занимал место для просмотра противостояния.

Мудрик на реванше Усик – Фьюри / Фото TalkSport

Отметим, что Мудрик любит киберспорт. В частности, украинский футболист Челси играет в один из самых известных шутеров – Counter-Strike. Недавно Михаил сменил никнейм на платформе Steam.

Самый дорогой футболист в истории Украины вместо "Mudr1k" решил выбрать псевдоним с бранной фразой, которой часто пользуются в игре. Теперь Михаил Мудрик подписан – "Matiebal".

Профиль Мудрика / Скриншот со Steam

В июле 2025 года Михаила Мудрика заметили на Уимблдоне. Украинский футболист посетил престижный турнир в Лондоне, чтобы поддержать теннисистку Надежду Киченок в 1/8 финала.

Мудрик на Уимблдоне / Фото Ukrainian Tennis

Кроме тренировок, развлечений и Counter-Strike, Мудрику нравится гонять на своем спорткаре BMW M8 Gran Coupe. Однако недавно дисквалифицированного футболиста еще и лишили водительских прав за превышение скорости.

Теперь Михаил не сможет управлять авто полгода. Мудрик должен уплатить штраф 660 фунтов, а также другие судебные издержки. Инцидент с участием футболиста произошел в Лондоне.

Напомним, что осенью 2025 года состоится заседание Футбольной ассоциации Англии, на которой будет вынесено решение относительно Михаила Мудрика и его дела с допингом. Украинский футболист Челси узнает, когда сможет вернуться на поле.