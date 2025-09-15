Михаил Мудрик довольно неожиданно прервал молчание в социальных сетях. Известный футболист начал активно комментировать публикации в инстаграме американской певицы Джорджин Джонс, пишет 24 Канал.
Читайте также Во всем виновата корова: срок дисквалификации Мудрика из-за допинга может быть сокращен
Как Мудрик заинтересовался американской певицей?
Дисквалифицированный футболист Челси пригласил девушку в парижский Disneyland. Соответствующее обращение появилось в сториз Михаила, но через несколько минут было удалено.
"Давай встретимся в Париже, у меня есть 2 билета в Диснейленд, не хочу идти сам", – написал Мудрик отметив Джорджин Джонс в публикации.
Мудрик пригласил новую девушку на свидание / скриншот из инстаграма футболиста
Интересно, что певица как раз прилетела в столицу Франции и поделилась новостью в инстаграме.
Джорджин Джонс вылетела в Париж / фото из инстаграма певицы
Под предыдущими сообщениями Джорджин Джонс в социальных сетях Мудрик неоднократно оставлял комментарии. 24-летний футболист всячески ухаживал и демонстрировал свою симпатию блондинке.
- "Это моя жена".
- "Ребята, стоит ли мне попробовать?".
Комментарии Мудрика под публикациями Джоржин Джонс / скриншоты из инстаграма
Что известно о новой девушке Мудрика?
Джорджин Джонс почти ровесница Михаила Мудрика. Девушке сейчас 25 лет и она на десять месяцев старше украинца. Творчество Джонс довольно многогранно: певица, танцовщица, актриса. На ее социальные сети подписаны 22 миллиона пользователей.
Первый сценический опыт Джорджин получила в составе группы The 5 LP's. В 2012 году появилась в американском танцевальном телешоу Abby's Ultimate Dance Competition.
Впоследствии участвовала в различных телевизионных проектах: "Танцы со звездами", "Shake It Up" на Disney Channel, "X Factor", "Kid's Choice Awards" и "MTV Video Music Awards".
В 2014 году она опубликовала в ютубе кавер на песню Sharaya J "Banji", который собрал более 40 миллионов просмотров. Джордин регулярно выступает как певица, реперка и танцовщица на концертах.
Джорджин Джонс / фото из инстаграма певицы
Пока неизвестно, насколько серьезные отношения между Мудриком и американской певицей. Публично она не отреагировала на знаки внимания от звездного футболиста.
Как Мудрику приписывали роман с российской моделью?
- Слухи о романе Михаила Мудрика с российской моделью Варварой Грачевой появились после появления похожих роликов и фото в Лондоне. Тогда подписчики заподозрили об их отношениях.
- Михаил посылал россиянке букеты цветов с инициалами "ММ" и реагировал лайками в социальных сетях на ее посты.
- Грачева отрицала отношения с Мудриком. Волна хейта поднялась после допинг-скандала, в который попал Михаил. Тогда многие обвинили россиянку в отравлении украинского футболиста.