Михаил Мудрик довольно неожиданно прервал молчание в социальных сетях. Известный футболист начал активно комментировать публикации в инстаграме американской певицы Джорджин Джонс, пишет 24 Канал.

Читайте также Во всем виновата корова: срок дисквалификации Мудрика из-за допинга может быть сокращен

Как Мудрик заинтересовался американской певицей?

Дисквалифицированный футболист Челси пригласил девушку в парижский Disneyland. Соответствующее обращение появилось в сториз Михаила, но через несколько минут было удалено.

"Давай встретимся в Париже, у меня есть 2 билета в Диснейленд, не хочу идти сам", – написал Мудрик отметив Джорджин Джонс в публикации.

Мудрик пригласил новую девушку на свидание / скриншот из инстаграма футболиста

Интересно, что певица как раз прилетела в столицу Франции и поделилась новостью в инстаграме.

Джорджин Джонс вылетела в Париж / фото из инстаграма певицы

Под предыдущими сообщениями Джорджин Джонс в социальных сетях Мудрик неоднократно оставлял комментарии. 24-летний футболист всячески ухаживал и демонстрировал свою симпатию блондинке.

"Это моя жена".

"Ребята, стоит ли мне попробовать?".

Комментарии Мудрика под публикациями Джоржин Джонс / скриншоты из инстаграма

Что известно о новой девушке Мудрика?

Джорджин Джонс почти ровесница Михаила Мудрика. Девушке сейчас 25 лет и она на десять месяцев старше украинца. Творчество Джонс довольно многогранно: певица, танцовщица, актриса. На ее социальные сети подписаны 22 миллиона пользователей.

Первый сценический опыт Джорджин получила в составе группы The 5 LP's. В 2012 году появилась в американском танцевальном телешоу Abby's Ultimate Dance Competition.

Впоследствии участвовала в различных телевизионных проектах: "Танцы со звездами", "Shake It Up" на Disney Channel, "X Factor", "Kid's Choice Awards" и "MTV Video Music Awards".

В 2014 году она опубликовала в ютубе кавер на песню Sharaya J "Banji", который собрал более 40 миллионов просмотров. Джордин регулярно выступает как певица, реперка и танцовщица на концертах.

Джорджин Джонс / фото из инстаграма певицы

Пока неизвестно, насколько серьезные отношения между Мудриком и американской певицей. Публично она не отреагировала на знаки внимания от звездного футболиста.

Как Мудрику приписывали роман с российской моделью?