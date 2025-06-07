Полузащитника Челси связывали с отношениями с Виолеттой Грачевой. 24 канал решил рассказать, что известно о российской модели и блогерше, которой постоянно приписывают романы с известными спортсменами.

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Где родилась Грачева

Виолетта Грачева родилась 25 июня 1993 года в Ростове-на-Дону. После окончания школы девушка отправилась в Москву, где училась в МГТУ имени Баумана. Во время учебы она начала карьеру в модельном бизнесе.

Чем занимается Виолетта

В Москве модельная карьера Виолетты пошла вверх, расширив ее возможности. Грачева, больше известная как Берт, в столице России начала сотрудничать с известными модельным агентствами.

Берт участвовала в фотосессиях для рекламных кампаний известных брендов одежды, косметики и аксессуаров. Также Виолетта снималась для глянцевых журналов и различных вебпроектов.

К слову. Виолетта Грачева (Берт) позиционирует себя как fashion-модель. Российская модель часто экспериментирует со стилями и образами, демонстрируя роскошь и изысканность.

Инстаграм российской модели насчитывает более 800 тысяч подписчиков. Берт участвует в разномантных рекламных кампаниях, продвигает различные товары через посты и видео, ведь имеет влияние в медиапространстве.

Романы с известными спортсменами

Виолетта Грачева набрала популярность также благодаря слухам о романах с различными известными спортсменами. Российская модель любит публиковать фото цветов от неизвестных поклонников, а фанаты выстраивают различные теории об отношениях девушки.

Россиянка встречалась с Матиасом Норманом, с которым дважды расходилась. Виолетта Берт и норвежский футболист находились в отношениях с 2019 по 2022 год.

Виолетта Грачева и Матиас Норман / Фото росСМИ

После разрыва с Матиасом Норманом появились слухи о том, что Виолетта начала отношения с Андреем Мостовым. Однако российская модель и игрок Зенита официально не подтвердили отношения.

В 2025 году Виолетту Грачеву связывали с Вестоном Маккени, который играет за Ювентус. Российскую модель и американского футболиста заметили вместе в Куршавеле, но снова стороны не подтвердили слухи о возможном романе.

Интересно, что впоследствии Виолетту увидели вместе с известным гонщиком Луисом Хэмилтоном. Российская модель отдыхала со спортсменом в одном из клубов Монте-Карло.

Мудрик и Грачева

Однако наибольший резонанс в украинском сообществе вызвали слухи о возможном романе между Михаилом Мудриком и Виолеттой Грачевой. Первые разговоры о потенциальных отношениях между украинцем и россиянкой появились в 2023 году.

В социальных сетях активно обсуждали букет с подозрительной открыткой с надписью "ММ", который блогерша опубликовала в инстаграме. Это еще больше подогрело слухи о возможном романе с Мудриком.

Грачева опубликовала цветы с открыткой "ММ" / Скриншот из инстаграма модели

Впоследствии слухи о потенциальных отношениях между Мудриком и Грачевой усилились еще больше. Игрок Челси опубликовал фото с полета на вертолете, а одновременно российская модель поделилась такой же фотографией

Мудрик поделился фото с вертолета / Скриншот из инстаграма футболиста

Грачева поделилась фото с вертолета / Фото из инстаграма модели

Михаил Мудрик и Виолетта Грачева так официально и не подтвердили отношения. Хотя в феврале 2024 года российская модель о разрыве отношений.

Напомним, что Михаил Мудрик отстранен из-за допинга до конца расследования. Недавно Коул Палмер забрал игровой номер под которым выступал украинец в Челси.