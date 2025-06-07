Півзахисника Челсі пов'язували зі стосунками із Віолєттой Грачовой. 24 канал вирішив розповісти, що відомо про російську модель та блогерку, якій постійно приписують романи з відомими спортсменами.
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Де народилась Грачова
Віолєтта Грачова народилась 25 червня 1993 у Ростові-на-Дону. Після закінчення школи дівчина вирушила до Москви, де навчалась в МГТУ імені Баумана. Під час навчання вона розпочала кар'єру у модельному бізнесі.
Чим займається Віолєтта
У Москві модельна кар'єра Віолєтти пішла вгору, розширивши її можливості. Грачова, більше відома як Берт, у столиці Росії почала співпрацювати з відомими модельним агентствами.
Берт брала участь у фотосесіях для рекламних кампаній відомих брендів одягу, косметики та аксесуарів. Також Віолетта знімалась для глянцевих журналів і різних вебпроєктів.
До слова. Віолєтта Грачова (Берт) позиціонує себе як fashion-модель. Російська модель часто експериментує зі стилями та образами, демонструючи розкіш та вишуканість.
Інстаграм російської моделі налічує понад 800 тисяч підписників. Берт бере участь у різномантних рекламних кампаніях, просуває різні товари через пости та відео, адже має вплив у медіапросторі.
Романи з відомими спортсменами
Віолєтта Грачова набрала популярність також завдяки чуткам про романи з різними відомими спортсменами. Російська модель полюбляє публікувати фото квітів від невідомих прихильників, а фанати вибудовують різні теорії про стосунки дівчини.
Росіянка зустрічалась з Матіасом Норманом, з яким двічі розходилась. Віолєтта Берт та норвезький футболіст перебували у стосунках з 2019 по 2022 рік.
Віолєтта Грачова та Матіас Норман / Фото росЗМІ
Після розриву з Матіасом Норманом з'явились чутки про те, що Віолєтта почала стосунки з Андрєєм Мостовим. Проте російська модель та гравець Зєніта офіційно не підтвердили відносини.
У 2025 році Віолєтту Грачову пов'язували з Вестоном Маккені, який грає за Ювентус. Російську модель та американського футболіста помітили разом у Куршавелі, але знову сторони не підтвердили чутки про можливий роман.
Цікаво, що згодом Віолєтту побачили разом з відомим гонщиком Луїсом Хемілтоном. Російська модель відпочивала зі спортсменом в одному з клубів Монте-Карло.
Мудрик та Грачова
Однак найбільший резонанс в українській спільноті викликали чутки про можливий роман між Михайлом Мудриком та Віолєттою Грачовою. Перші розмови про потенційні стосунки між українцем та росіянкою з'явились у 2023 році.
У соціальних мережах активно обговорювали букет з підозрою листівкою з написом "ММ", який блогерка опублікувала в інстаграмі. Це ще більше підігріло чутки стосовно можливого роману з Мудриком.
Грачова опублікувала квіти з листівкою "ММ" / Скриншот з інстаграму моделі
Згодом чутки щодо потенційних стосунків між Мудриком та Грачовою посилились ще більше. Гравець Челсі опублікував фото з польоту на гелікоптері, а водночас російська модель поділилась такою ж світлиною
Мудрик поділився фото з гелікоптера / Скриншот з інстаграму футболіста
Грачова поділилась фото з гелікоптера / Фото з інстаграму моделі
Михайло Мудрик та Віолетта Грачова так офіційно і не підтвердили стосунки. Хоча у лютому 2024 російська модель про розрив відносини.
Нагадаємо, що Михайло Мудрик відсторонений через допінг до кінця розслідування. Нещодавно Коул Палмер забрав ігровий номер під яким виступав українець у Челсі.