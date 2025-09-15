Михайло Мудрик досить несподівано перервав мовчання у соціальних мережах. Відомий футболіст почав активно коментувати публікації в інстаграмі американської співачки Джорджін Джонс, пише 24 Канал.

Як Мудрик зацікався американською співачкою?

Дискваліфікований футболіст Челсі запросив дівчину у паризький Disneyland. Відповідне звернення з'явилося у сторіз Михайла, але через кілька хвилин було видалене.

"Давай зустріньмося в Парижі, у мене є 2 квитки в Діснейленд, не хочу йти сам", – написав Мудрик відмітивши Джорджін Джонс у публікації.

Мудрик запросив нову дівчину на побачення / скриншот з інстаграму футболіста

Цікаво, що співачка якраз прилетіла до столиці Франції і поділилася новиною в інстаграмі.

Джорджін Джонс вилетіла в Париж / фото з інстаграму співачки

Під попередніми дописами Джорджін Джонс у соціальних мережах Мудрик неодноразово залишав коментарі. 24-річний футболіст всіляко залицявся та демонстрував свою симпатію білявці.

"Це моя дружина".

"Хлопці, варто мені спробувати?".

Коментарі Мудрика під публікаціями Джоржін Джонс / скриншоти з інстаграму

Що відомо про нову дівчину Мудрика?

Джорджін Джонс майже ровесниця Михайла Мудрика. Дівчині наразі 25 років і вона на десять місяців старша за українця. Творчість Джонс доволі багатогранна: співачка, танцівниця, акторка. На її соціальні мережі підписані 22 мільйони користувачів.

Перший сценічний досвід Джорджін отримала у складі гурту The 5 LP's. У 2012 році з'явилася в американському танцювальному телешоу Abby's Ultimate Dance Competition.

Згодом брала участь у різноманітних телевізійних проєктах: "Танці з зірками", "Shake It Up" на Disney Channel, "X Factor", "Kid's Choice Awards" та "MTV Video Music Awards".

У 2014 році вона опублікувала в ютубі кавер на пісню Sharaya J "Banji", який зібрав понад 40 мільйонів переглядів. Джордін регулярно виступає як співачка, реперка та танцівниця на концертах.

Джорджін Джонс / фото з інстаграму співачки

Наразі невідомо, наскільки серйозні стосунки між Мудриком та американською співачкою. Публічно вона ще не відреагувала на знаки уваги від зіркового футболіста.

