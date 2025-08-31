После открытия пробы "А" в организме Михаила Мудрика обнаружили запрещенное вещество – мельдоний. 24 канал рассказывает, когда украинский вингер Челси сможет вернуться на футбольное поле.

Когда возможно возвращение Мудрика?

17 декабря 2024 года стало известно, что Михаил Мудрик отстранен от матчей и тренировок Челси из-за обнаружения допинга в его организме. После чего футболист нанял юридическую фирму, которая помогает ему решить проблемы.

Впоследствии Михаил Мудрик исчез из поля зрения, а его представители не предоставляли никакой официальной информации по делу украинского вингера Челси. Также в июне 2025 года СМИ распространили информацию о том, что проба "В" оказалась положительной.

Однако, ни Мудрик, ни его сторона, эту информацию не комментировали. Однако Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Михаилу Мудрику в употреблении запрещенного вещества.

Стоит отметить, что украинский футболист попал в заявку Челси на клубный сезон-2025/2026, что говорит о возможных подвижках в деле с допингом и возвращении Михаила. Также Бенфика неожиданно обратила внимание на украинца.

Однако стоит дождаться официального вердикта в отношении футболиста Челси. Добавим, что осенью этого года состоится слушание ФА по употреблению запрещенного вещества Михаилом Мудриком.

Итак, после того, как будет принято окончательное решение станет известно, когда Михаил Мудрик вернется на поле. Есть несколько вариантов развития событий: