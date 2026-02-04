Его забанили на киберплатформе FACEIT на 28 дней из-за словесной перепалки во время игры в Counter-Strike 2 с польскими игроками. Украинец отреагировал на такое решение, информирует Трибуна.

Что сказал Мудрик о своем бане?

Спортсмену ограничили доступ к игре из-за фразы: "Следующая карта Волынь", "Волынь будешь помнить вечно, бомж" и "Следующая карта 39". Он объяснил, почему так писал и как относится к Польше.

Моя позиция очень проста. Большая благодарность той части польского народа, которая искренне поддерживает украинцев. Но я постоянно слышу и вижу, как часть поляков относится к украинцам, особенно к тем, кто сейчас живет в Польше. Я это чувствую даже в мелочах, например, когда играю в CS.

– сказал Мудрик.

По словам Михаила, его забанили несправедливо. Ведь футболиста первого провоцировали, но об этом никто не вспоминает.

"С ними почти невозможно выиграть игру, потому что как только ты пытаешься нормально общаться ради командной игры, и они узнают, что ты из Украины, начинается откровенное неуважение. Я неоднократно сталкивался с тем, как без всякой причины они обзывали моих друзей. Так откуда у меня должна появиться любовь к полякам в игре? Ее не будет. Они никогда не покажут как первыми словами в игре пишут "Слава России", зато очень возмущаются, когда им напоминают историю", – заявил Михаил.

К слову. В конце лета 2025 года Мудрик получил еще один бан. Ему запретили на шесть месяцев управлять автомобилем из-за ряда нарушений правил дорожного движения.

Отметим, что в январе были слухи, что Михаил может уже в ближайшее время вернуться в футбол, а его дисквалификация вроде завершилась, однако официально эта информация так и не подтвердилась.

