В этом якобы заинтересован лично Сергей Ребров, который стал инициатором такого развития событий. Звездный футболист "горняков" впервые отреагировал на такие разговоры, информирует Flashscore.

Планирует ли Педриньо играть за сборную Украины?

Бразильский легионер донецкого Шахтера заявил, что был шокирован такой новостью и узнал об этом только из интернета. Сейчас окончательного решения он не принял.

Никто из тренерского штаба не говорил непосредственно со мной. Я слышал слухи через своих агентов, но ничего официального. Я проснулся удивлен всеми этими новостями. Это зависит не только от меня, есть много факторов. Я подожду, чтобы увидеть, действительно ли интерес существует, прежде чем принимать какое-либо решение,

– сказал футболист.

У него уточнили, если приглашение поступило бы завтра, согласился бы он играть за Украину. Бразилец заявил, что подумал бы, ведь это шанс осуществить мечту детства.

"Я должен был бы подумать о том, что лучше для моей карьеры и моей семьи. Играть на чемпионате мира – это мечта. Я всегда мечтал представлять Бразилию, но я бы сел с семьей и рассмотрел, будет ли это полезным для моего развития. Украина близка к квалификации на чемпионат мира. Если это что-то, что будет способствовать моей карьере, я тщательно это обдумаю. Но, конечно, мечтой моего детства всегда была сборная Бразилии", – подытожил Педриньо.

Справка. Сейчас Украина находится в двух шагах от выхода на ЧМ-2026. Для этого "сине-желтым" надо одолеть Швецию в полуфинале раунда плей-офф, а затем победителя пары Албания – Польша.

Отметим, что наша сборная пока лишь однажды участвовала в мировом первенстве. Это произошло в 2006 году, когда подопечные Олега Блохина дошли до четвертьфинала.

Что известно о карьере Педриньо?