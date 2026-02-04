В цьому начебто зацікавлений особисто Сергій Ребров, який став ініціатором такого розвитку подій. Зірковий футболіст "гірників" уперше відреагував на такі розмови, інформує Flashscore.

До теми Збірна України може підсилитись бразильцем із Шахтаря перед матчами відбору на ЧС-2026

Чи планує Педріньйо грати за збірну України?

Бразильський легіонер донецького Шахтаря заявив, що був шокований такою новиною та дізнався про це лише з інтернету. Наразі остаточного рішення він не прийняв.

Ніхто з тренерського штабу не говорив безпосередньо зі мною. Я чув чутки через своїх агентів, але нічого офіційного. Я прокинувся здивований усіма цими новинами. Це залежить не лише від мене, є багато чинників. Я почекаю, щоб побачити, чи інтерес справді існує, перш ніж ухвалювати будь-яке рішення,

– сказав футболіст.

У нього уточнили, якщо запрошення надійшло б завтра, чи погодився б він грати за Україну. Бразилець заявив, що подумав би, адже це шанс здійснити мрію дитинства.

"Я мав би подумати про те, що найкраще для моєї кар’єри та моєї родини. Грати на чемпіонаті світу – це мрія. Я завжди мріяв представляти Бразилію, але я б сів із родиною та розглянув, чи буде це корисним для мого розвитку. Україна близька до кваліфікації на чемпіонат світу. Якщо це щось, що сприятиме моїй кар’єрі, я ретельно це обміркую. Але, звичайно, мрією мого дитинства завжди була збірна Бразилії", – підсумував Педріньйо.

Довідка. Наразі Україна перебуває за два кроки від виходу на ЧС-2026. Для цього "синьо-жовтим" треба здолати Швецію у півфіналі раунду плей-оф, а потім переможця пари Албанія – Польща.

Зазначимо, що наша збірна поки лише одного разу брала участь у світовій першості. Це сталось у 2006 році, коли підопічні Олега Блохіна дійшли до чвертьфіналу.

Що відомо про кар'єру Педріньйо?