Тем не менее, некоторые СМИ пишут, что Мудрик вернется в футбол уже в ближайшее время. Новый громкий инсайд выдал ресурс Topskills Sports UK, сообщает 24 Канал.

Мудрик уже вернулся?

Издание пишет, что на самом деле дисквалификация Михаила уже завершилась 17 января 2026 года. Уже на этой неделе украинец должен возобновить тренировки на базе Челси.

Пока ни клуб, ни игрок эту информацию не подтверждали. Кроме того, источник отмечает, что лондонцы планируют отдать Михаила в аренду в Страсбург.

Во французском клубе Мудрик должен набрать кондиции, чтобы летом уже вернуться в Челси. Ранее GiveMeSport сообщал, что лондонский клуб рассчитывает на Михаила в будущем.

К слову, Мудрик продолжает поддерживать форму самостоятельно в спортзале. Недавно он даже сел за руль, чтобы добраться до тренировки, хотя имел запрет от полиции на управление авто.

Что известно о допинге Мудрика?