В течение 2025 года юристы Михаила Мудрика пытались выстроить стратегию защиты своего клиента. Однако пока они не нашли убедительную версию непреднамеренного попадания допинга в организм футболиста, сообщает 24 Канал со ссылкой на ТаТоТаке.

Почему юристы не нашли версию, которая бы помогла Мудрику?

Михаил Мудрик дважды нарушал правила дорожного движения в Англии. Это значительно усложнило и без того непростую ситуацию.

Известный спортивный адвокат Илья Скоропашкин в интервью "Украинскому футболу" поделился своим мнением по поводу рассмотрения дела Мудрика. Он считает, что юристам нужно идти другим путем.

Когда говорят о том, что юристы "не смогли найти версию", это свидетельствует о фундаментально ошибочном понимании особенностей допингового дела. В таких делах адвокат не может искать или придумывать версии. Это опасный путь, который подтверждает фальсификацию доказательств и всегда приводит к отдельным, еще более строгим санкциям,

– рассказал адвокат.

Скоропашкин убежден, что команде Мудрика нужно было построить защиту на создании реальной картины событий. Юристы должны были грамотно обосновать непреднамеренный характер попадания запрещенного вещества в его организм. В таком случае срок дисквалификации удалось бы сократить.

Если нарушение было неумышленным, санкция может составлять два года или меньше. Если нарушение является умышленным, стандартная санкция – четыре года. Если спортсмен сотрудничает и добровольно признает нарушение, он может получить уменьшенную санкцию – три года,

– сказал Скоропашкин.

Какую ошибку допустили юристы Мудрика?

Представителям Мудрика в суде не нужно было настаивать на открытии пробы "Б". Это стратегическая ошибка, которую допустили юристы украинского футболиста. В противном случае Михаил мог рассчитывать на автоматическое сокращение отстранения до трех лет, а при отсутствии доказательств вины даже до меньших сроков.

Попытки выиграть время для поиска версии путем открытия пробы "Б" – это не верный путь, который всегда приводит к негативным последствиям,

– отметил Скоропашкин.

Когда Мудрик вернется на поле?