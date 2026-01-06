Причиной увольнения итальянца называли конфликт с руководством клуба. Тем не менее, лондонцы довольно оперативно нашли замену Мареске, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Челси.
Кто возглавил Челси?
"Синие" объявили, что новым наставником команды станет 41-летний Лиам Росеньйор. Английский специалист подписал контракт с Челси вплоть до 2032 года.
Лиам провел насыщенную игровую карьеру в посредственных английских клубах. Росеньер выступал на позиции правого защитника за Бристоль Сити, Фулхэм, Торки Юнайтед, Рединг, Ипсвич, Халл Сити и Брайтон.
Каким тренером является Росенйор?
Львиную долю карьеры он провел в Чемпионшипе, тогда как на уровне АПЛ имеет 141 матч. В тренерской карьере он возглавлял Дерби Каунти, Халл Сити и Страсбург.
Именно работа в последнем клубе привлекла Челси, ведь лондонцы имеют общих владельцев со Страсбургом. В прошлом сезоне Росеньйор занял с французским клубом 7 место в Лиге 1.
Это позволило ему квалифицироваться в Лигу конференций, где команда удачно провела основную стадию. Страсбург стал победителем этапа лиги, выиграв 5 из 6-ти матчей.
Как Челси проводит сезон 2025 – 2026?
- В прошлом сезоне "синие" заняли четвертое место в АПЛ и вернулись в Лигу чемпионов. Кроме того, команда стала победителем Лиги конференций и сенсационно выиграла Клубный чемпионат мира летом.
- После 19-ти туров текущего сезона АПЛ Челси идет пятым в турнирной таблице чемпионата Англии. Также лондонцы набрали 10 очков в шести играх Лиги чемпионов, благодаря чему занимает там 13-е место.
- Причины конфликта Марески с руководителями клуба до сих пор неизвестны, но существуют две версии. Согласно сообщению журналиста The Telegraph Мэтта Лоу, Энцо требовал улучшенного контракта и шантажировал "синих" предложениями от других клубов.
- По другой версии, владельцы Челси указывали коучу игроков, которых надо ставить в стартовый состав. Также руководителям упрекают то, что Мареска не принимал участия в трансферной кампании клуба.