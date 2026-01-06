Причиною звільнення італійця називали конфлікт із керівництвом клубу. Тим не менше, лондонці доволі оперативно знайшли заміну Маресці, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Челсі.
Хто очолив Челсі?
"Сині" оголосили, що новим наставником команди стане 41-річний Ліам Росеньйор. Англійський спеціаліст підписав контракт із Челсі аж до 2032 року.
Ліам провів насичену ігрову кар'єру в посередніх англійських клубах. Росеньйор виступав на позиції правого захисника за Брістоль Сіті, Фулхем, Торкі Юнайтед, Редінг, Іпсвіч, Халл Сіті та Брайтон.
Яким тренером є Росеньйор?
Левову частку кар'єри він провів у Чемпіоншипі, тоді як на рівні АПЛ має 141 матч. У тренерській кар'єрі він очолював Дербі Каунті, Халл Сіті та Страсбург.
Саме робота в останньому клубі привабила Челсі, адже лондонці мають спільних власників зі Страсбургом. Минулого сезону Росеньйор посів із французьким клубом 7 місце в Лізі 1.
Це дозволило йому кваліфікуватися у Лігу конференцій, де команда вдало провела основну стадію. Страсбург став переможцем етапу ліги, вигравши 5 з 6-ти матчів.
Як Челсі проводить сезон 2025 – 2026?
- Минулого сезону "сині" посіли четверте місце в АПЛ та повернулись в Лігу чемпіонів. Крім того, команда стала переможцем Ліги конференцій і сенсаційно виграв Клубний чемпіонат світу влітку.
- Після 19-ти турів поточного сезону АПЛ Челсі йде п'ятим в турнірній таблиці чемпіонату Англії. Також лондонці набрали 10 очок у шести іграх Ліги чемпіонів, завдяки чому посідає там 13-те місце.
- Причини конфлікту Марески із керівниками клубу досі невідомі, але існують дві версії. Згідно з повідомленням журналіста The Telegraph Метта Лоу, Енцо вимагав покращеного контракту та шантажував "синіх" пропозиціями від інших клубів.
- За іншою версією, власники Челсі вказували коучу гравців, яких треба ставити у стартовий склад. Також керівникам дорікають те, що Мареска не приймав участі у трансферній кампанії клубу.