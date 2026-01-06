Причиною звільнення італійця називали конфлікт із керівництвом клубу. Тим не менше, лондонці доволі оперативно знайшли заміну Маресці, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Челсі.

Хто очолив Челсі?

"Сині" оголосили, що новим наставником команди стане 41-річний Ліам Росеньйор. Англійський спеціаліст підписав контракт із Челсі аж до 2032 року.

Ліам провів насичену ігрову кар'єру в посередніх англійських клубах. Росеньйор виступав на позиції правого захисника за Брістоль Сіті, Фулхем, Торкі Юнайтед, Редінг, Іпсвіч, Халл Сіті та Брайтон.

Яким тренером є Росеньйор?

Левову частку кар'єри він провів у Чемпіоншипі, тоді як на рівні АПЛ має 141 матч. У тренерській кар'єрі він очолював Дербі Каунті, Халл Сіті та Страсбург.

Саме робота в останньому клубі привабила Челсі, адже лондонці мають спільних власників зі Страсбургом. Минулого сезону Росеньйор посів із французьким клубом 7 місце в Лізі 1.

Це дозволило йому кваліфікуватися у Лігу конференцій, де команда вдало провела основну стадію. Страсбург став переможцем етапу ліги, вигравши 5 з 6-ти матчів.

Як Челсі проводить сезон 2025 – 2026?