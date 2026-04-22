Клуб претендует на попадание в Лигу чемпионов и продолжает борьбу за Кубок Англии. Но выполнять турнирные задачи придется уже без английского коуча, увольнение которого подтвердил официальный сайт Челси.

Смотрите также Несмотря на допинговый скандал и отстранение: Мудрик продолжает получать бешеные деньги

Почему Челси уволил Росеньора?

В заявлении руководство Челси утверждает, что результаты команды и уровень ее игры "в последнее время упал ниже нужных стандартов". Увольнение Росеньйора называют непростым, но необходимым решением в условиях того, что впереди у команды еще немало крайне важных матчей.

В последних пяти матчах АПЛ Челси действительно сыграл ужасно – потерпели пять поражений и ни разу не смогли поразить ворота соперника. Последней каплей в чаше терпения боссов лондонцев стало поражение в понедельник от Брайтона со счетом 0:3, которое еще больше осложнило Челси борьбу за зону Лиги чемпионов.

Кто будет тренером Челси вместо Росеньора?

Договоренностей со свободными специалистами у "аристократов" нет, а директора решили не искать замену Росеньору в срочном порядке. Команду доверили главному тренеру молодежного состава Калуму МакФарлейну, который будет руководить "синими" в статусе исполняющего обязанности.

Как отставка Росеньора повлияет на Михаила Мудрика?