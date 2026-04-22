Клуб претендует на попадание в Лигу чемпионов и продолжает борьбу за Кубок Англии. Но выполнять турнирные задачи придется уже без английского коуча, увольнение которого подтвердил официальный сайт Челси.
Почему Челси уволил Росеньора?
В заявлении руководство Челси утверждает, что результаты команды и уровень ее игры "в последнее время упал ниже нужных стандартов". Увольнение Росеньйора называют непростым, но необходимым решением в условиях того, что впереди у команды еще немало крайне важных матчей.
В последних пяти матчах АПЛ Челси действительно сыграл ужасно – потерпели пять поражений и ни разу не смогли поразить ворота соперника. Последней каплей в чаше терпения боссов лондонцев стало поражение в понедельник от Брайтона со счетом 0:3, которое еще больше осложнило Челси борьбу за зону Лиги чемпионов.
Кто будет тренером Челси вместо Росеньора?
Договоренностей со свободными специалистами у "аристократов" нет, а директора решили не искать замену Росеньору в срочном порядке. Команду доверили главному тренеру молодежного состава Калуму МакФарлейну, который будет руководить "синими" в статусе исполняющего обязанности.
Как отставка Росеньора повлияет на Михаила Мудрика?
- Украинец из-за допингового отстранения фактически не работает с командой, занимаясь индивидуально в ожидании решения Футбольной ассоциации Англии относительно сроков его возвращения на поле. Поэтому отставка англичанина вряд ли изменит его положение.
- Несмотря на допинговый скандал, Мудрик имеет с Челси действующий контракт, согласно которому, по данным GiveMeSport, получает около 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.