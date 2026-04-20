В декабре 2024-го Мудрик сдал положительный тест, который показал наличие мельдония в его организме. Из-за этого игрока бессрочно отстранили от футбола, сообщает Legion.
Когда вернется Мудрик?
В конце концов долгое время не было понятно, когда Михаил вернется к тренировкам. Тем не менее, английские СМИ периодически выдают инсайды, которые свидетельствуют о камбэке игрока в ближайшее время.
Теперь же появилась информация со ссылкой на источники в футбольной ассоциации Англии. В сообщении говорится о том, что игрока Челси таки признали виновным в нарушении антидопинговых правил.
Украинцу выписана временная дисквалификация сроком на 24 месяца. При этом отсчет срока бана начинается с первого дня его отстранения от футбола.
Таким образом, уже в декабре этого года Мудрик сможет вернуться к тренировкам с клубом и возобновить профессиональную карьеру. Контракт Михаила с Челси действующий до 2031 года по информации Transfermarkt.
Что известно о карьере Мудрика в Челси?
- Украинский вингер перебрался в лондонский клуб в январе 2023 года. Шахтер получил за игрока 70 миллионов евро, что сделало Мудрика самым дорогим украинским футболистом в истории.
- До своей дисквалификации Михаил успел отыграть 73 матча за "синих", записав на свой счет 10 голов и 11 ассистов. Последний раз вингер появился на поле 28 ноября 2024-го в матче Лиги конференций против Гайденхайма, где забил мяч.
- Украинец заверил, что не принимал допинг по собственному желанию. Вероятно, мельдоний попал в организм Мудрика во время его пребывания в сборной Украины
- Ранее сообщалось, что вингер Челси будет вне футбола от 2 до 4 лет. К слову, недавно во время игры в CS2 Мудрик попал в скандал из-за позорных высказываний в адрес поляков.