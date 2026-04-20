У грудні 2024-го Мудрик здав позитивний тест, який показав наявність мельдонію в його організмі. Через це гравця безстроково відсторонили від футболу, повідомляє Legion.

Коли повернеться Мудрик?

Зрештою довгий час не було зрозуміло, коли Михайло повернеться до тренувань. Тим не менш, англійські ЗМІ періодично видають інсайди, які свідчать про камбек гравця найближчим часом.

Тепер же з'явилась інформація із посиланням на джерела у футбольній асоціації Англії. У повідомленні йдеться про те, що гравця Челсі таки визнали винним у порушенні антидопінгових правил.

Українцю виписана тимчасова дискваліфікація строком на 24 місяці. При цьому відлік терміну бану починається з першого дня його відсторонення від футболу.

Таким чином, вже у грудні цього року Мудрик зможе повернутися до тренувнь із клубом та відновити професійну кар'єру. Контракт Михайла із Челсі чинний до 2031 року за інформацією Transfermarkt.

