В організмі Мудрика знайшли заборонену речовину мельдоній. Гравця відсторонили від матчів на невизначений термін, а деталі його справи залишаються невідомими, повідомляє Ігор Циганик.
Чи потрапить УАФ у скандал?
На днях же у ЗМІ з'явилась інформація, що адвокати Мудрика готують позов до суду на УАФ, Вони вважають, що українцю вкололи заборонену речовину в таборі збірної України без його відома.
Цю інформацію прокоментував відомий журналіст Ігор Циганик. Блогер не вірить у подібні чутки, проте вважає, що УАФ має понести відповідальність, якщо позов виявиться реальним.
Дуже сподіваюся на те, що це вкид. Бо якщо Мудрик справді подав позов проти УАФ, я вважаю, що це може бути найбільша афера в історії українського футболу. Наскільки я розумію, це може статися. Якщо Мудрик і Челсі подадуть в суд на УАФ, наш футбол буде в дуже скрутному становищі. Треба перевірити, де він отримав допінг. Якщо в збірній, то все керівництво УАФ і збірної України просто повинно піти у відставку,
– вислвився Циганик.
Крім того, журналіст вважає, що дискваліфікація Мудрика може бути частиною нелегальної схеми УАФ з відмвання коштів. Правда, про суми та інші деталі можливого злочину Ігор не розповів.
Можливо, так воно все і було задумано для того, щоб легалізувати гроші через Мудрика. Можливо, хтось в тому зацікавлений, щоб гроші від УАФ йшли туди. А там далі вони вже просто губилися і були розділені. Гроші повинні віддавати якраз ті люди, які керували збірною і УАФ. Від цього не повинен страждати український футбол. І Мудрик може подавати позов якраз безпосередньо до керівників УАФ,
– заявив блогер.
Як Мудрик грав до дискваліфікації?
Нагадаємо, що лондонський клуб придбав Михайла у Шахтаря в січні 2023 року за рекордні 70 мільйонів євро. За цей час вінгер оформив 10 голів і 11 асистів у 73 матчах за "синіх".
Крім того, Михайло має у своєму активі три голи у 28-ми матчах за збірну України. Раніше Football Insider повідомляв, що дискваліфікація Мудрика може тривати від 2 до 4 років.
Як Мудрик потрапив у скандал в кіберспорті?
- У Михайла з'явилось чимало вільного часу і його він витрачає на кіберспорт. Але і там гравець Челсі не уникнув потрапляння у гучний скандал.
- Під час онлайн-турніру з CS2 Мудрик некоректно висловився на адресу суперників з Польщі. Футболіст нагадав про Волинську трагедію та насміхався з поляка у чаті.
- Пізніше Мудрик зізнався, що суперники провокували його проросійськими повідомленнями. Проте запис чату гри показав, що поляки не висловлювались на тему війни в Україні.
- Зрештою акаунт Мудрика на платформі FACEIT заблокували на 28 днів через "токсичність". А в Європарламенті закликали депортувати Мудрика та заборонити йому в'їзд до Польщі.