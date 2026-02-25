В організмі Мудрика знайшли заборонену речовину мельдоній. Гравця відсторонили від матчів на невизначений термін, а деталі його справи залишаються невідомими, повідомляє Ігор Циганик.

До теми Інсайдер назвав конкретний термін дискваліфікації Мудрика: ще навіть не половина

Чи потрапить УАФ у скандал?

На днях же у ЗМІ з'явилась інформація, що адвокати Мудрика готують позов до суду на УАФ, Вони вважають, що українцю вкололи заборонену речовину в таборі збірної України без його відома.

Цю інформацію прокоментував відомий журналіст Ігор Циганик. Блогер не вірить у подібні чутки, проте вважає, що УАФ має понести відповідальність, якщо позов виявиться реальним.

Дуже сподіваюся на те, що це вкид. Бо якщо Мудрик справді подав позов проти УАФ, я вважаю, що це може бути найбільша афера в історії українського футболу. Наскільки я розумію, це може статися. Якщо Мудрик і Челсі подадуть в суд на УАФ, наш футбол буде в дуже скрутному становищі. Треба перевірити, де він отримав допінг. Якщо в збірній, то все керівництво УАФ і збірної України просто повинно піти у відставку,

– вислвився Циганик.

Крім того, журналіст вважає, що дискваліфікація Мудрика може бути частиною нелегальної схеми УАФ з відмвання коштів. Правда, про суми та інші деталі можливого злочину Ігор не розповів.

Можливо, так воно все і було задумано для того, щоб легалізувати гроші через Мудрика. Можливо, хтось в тому зацікавлений, щоб гроші від УАФ йшли туди. А там далі вони вже просто губилися і були розділені. Гроші повинні віддавати якраз ті люди, які керували збірною і УАФ. Від цього не повинен страждати український футбол. І Мудрик може подавати позов якраз безпосередньо до керівників УАФ,

– заявив блогер.

Як Мудрик грав до дискваліфікації?

Нагадаємо, що лондонський клуб придбав Михайла у Шахтаря в січні 2023 року за рекордні 70 мільйонів євро. За цей час вінгер оформив 10 голів і 11 асистів у 73 матчах за "синіх".

Крім того, Михайло має у своєму активі три голи у 28-ми матчах за збірну України. Раніше Football Insider повідомляв, що дискваліфікація Мудрика може тривати від 2 до 4 років.

