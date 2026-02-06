Через відсутність ігрової практики Мудрик має багато вільного часу, який витрачає в тому числі на кіберспорт. Зрештою і там вінгер Челсі примудрився вляпатися в скандал.
До теми В Англії обурені поведінкою Шевченка через допінг-скандал з Мудриком: що накоїв голова УАФ
Як хочуть покарати Мудрика?
Українець дозволив собі ганебні вислови на адресу польських опонентів. Михайло згадав про Волинську трагедію 30-х років, коли українці та поляки
Такі вислови Мудрика обурили спортивну спільноту та представників Польщі. Ба більше, польська депутатка Європарламенту Єва Заянчковська-Гернік навіть закликала у себе в соцмережі X депортувати українця.
Щодо Мудрика та інших, хто пропагує волинський геноцид або ображає президента Польщі, мають застосовуватися всі можливі заходи – від порушення кримінальних справ до депортації та довічної заборони на в’їзд до країни,
– написала Єва.
Що відомо про скандал з Мудриком?
Михайло ж не заперечив факт конфлікту із польським гравцем. Українець пояснив, що суперники його провокували та писали проросійські повідомлення в чат.
З поляками майже неможливо грати. Щойно ти намагаєшся нормально спілкуватися і вони дізнаються, що ти з України, починається відверта неповага. Я неодноразово стикався з тим, як без жодної причини вони обзивали моїх друзів. То звідки в мене має з’явитися любов до поляків у грі? Її не буде. Вони ніколи не покажуть як першими словами в грі пишуть "Слава Росії", зате дуже обурюються, коли їм нагадують історію,
– заявив Мудрик в інтерв'ю Tribuna.
До слова, платформа FACEIT заблокувала акаунт Мудрика на 28 днів через "токсичні висловлювання". Сам же кібергравець з Польщі заперечив слова Михайла про провокації, показавши кадри з трансляції гри та чату.
Що відомо про допінг Мудрика?
- Українець востаннє грав за Челсі ще наприкінці листопада 2024 року. Тоді ж Мудрик здав позитивний допінг-тест, адже в його організмі була виявлена заборонена речовина мельдоній.
- Михайло отримав бан на участь у всіх турнірах. Футболіст запевнив, що не приймав допінг за власним бажанням та обмежив користування соцмережами.
- Команда вінгера Челсі наполягла на відкритті проби "Б", яка, за чутками у ЗМІ, також показала позитивний результат. Очікується, що Мудрик буде поза грою від 2 до 4 років.
- Зазначимо, що лондонський клуб придбав Михайла у Шахтаря в січні 2023 року за рекордні 70 мільйонів євро. За цей час футболіст встиг оформити 10 голів і 11 асистів у 73 матчах за "синіх".