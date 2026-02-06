Из-за отсутствия игровой практики Мудрик имеет много свободного времени, которое тратит в том числе на киберспорт. В конце концов и там вингер Челси умудрился вляпаться в скандал.
По теме В Англии возмущены поведением Шевченко из-за допинг-скандала с Мудриком: что натворил глава УАФ
Как хотят наказать Мудрика?
Украинец позволил себе позорные высказывания в адрес польских оппонентов. Михаил вспомнил о Волынской трагедии 30-х годов, когда украинцы и поляки
Такие высказывания Мудрика возмутили спортивное сообщество и представителей Польши. Более того, польский депутат Европарламента Ева Заянчковская-Герник даже призвала у себя в соцсети X депортировать украинца.
В отношении Мудрика и других, кто пропагандирует волынский геноцид или оскорбляет президента Польши, должны применяться все возможные меры – от возбуждения уголовных дел до депортации и пожизненного запрета на въезд в страну,
– написала Ева.
Что известно о скандале с Мудриком?
Михаил же не отрицал факт конфликта с польским игроком. Украинец объяснил, что соперники его провоцировали и писали пророссийские сообщения в чат.
С поляками почти невозможно играть. Как только ты пытаешься нормально общаться и они узнают, что ты из Украины, начинается откровенное неуважение. Я неоднократно сталкивался с тем, как без всякой причины они обзывали моих друзей. Так откуда у меня должна появиться любовь к полякам в игре? Ее не будет. Они никогда не покажут как первыми словами в игре пишут "Слава России", зато очень возмущаются, когда им напоминают историю,
– заявил Мудрик в интервью Tribuna.
К слову, платформа FACEIT заблокировала аккаунт Мудрика на 28 дней из-за "токсичных высказываний". Сам же киберигрок из Польши опроверг слова Михаила о провокации, показав кадры из трансляции игры и чата.
Что известно о допинге Мудрика?
- Украинец в последний раз играл за Челси еще в конце ноября 2024 года. Тогда же Мудрик сдал положительный допинг-тест, ведь в его организме было обнаружено запрещенное вещество мельдоний.
- Михаил получил бан на участие во всех турнирах. Футболист заверил, что не принимал допинг по собственному желанию и ограничил пользование соцсетями.
- Команда вингера Челси настояла на открытии пробы "Б", которая, по слухам в СМИ, также показала положительный результат. Ожидается, что Мудрик будет вне игры от 2 до 4 лет.
- Отметим, что лондонский клуб приобрел Михаила у Шахтера в январе 2023 года за рекордные 70 миллионов евро. За это время футболист успел оформить 10 голов и 11 ассистов в 73 матчах за "синих".