Термін дискваліфікації гравця Челсі через вживання мельдонію озвучив британський журналіст Аарон Раміро, який часто публікує внутрішні історії з лондонського клубу. У мережі X він стверджує, що у 2026 році Мудрик не гратиме.
Скільки триватиме дискваліфікація Мудрика?
Раміро має ексклюзивні дані з клубу про те, що Михайлу Мудрику присудили 3 роки поза футболом через вживання допінгу. Офіційно про покарання для українця Футбольна асоціація Англії, яка займається його справою, не повідомляла. Загалом розслідування порушення з боку вінгера досі відбувається в умовах мінімального висвітлення у ЗМІ.
Якщо інсайдер правий, то антидопінгові органи все ж пішли назустріч українцю, який відкидав свою провину у потраплянні до організму заборонених речовин. Повний термін дискваліфікації складаж 4 роки.
Коли повернеться Мудрик?
- За умови трирічного бану Мудрик зможе зіграти в офіційній грі у грудні 2027 року, адже його дискваліфікація відраховується від моменту відсторонення у грудні 2024-ого.
- Football Insider підтверджує, що Михайлу навряд загрожує повний чотирирічний термін покарання, адже раніше у подібній ситуації француз Поль Погба зміг скоротити бан до 1,5 року.
- Через дискваліфікацію Мудрик не допоможе збірній України у плей-оф відбору на чемпіонат світу, пропустить сам Мундіаль, якщо ми туди потрапимо, а також не зіграє у груповому етапі Ліги націй, де Україна опинилася в одній групі з Грузією, Північною Ірландією та Угорщиною.