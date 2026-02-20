Срок дисквалификации игрока Челси из-за употребления мельдония озвучил британский журналист Аарон Рамиро, который часто публикует внутренние истории из лондонского клуба. У сети X он утверждает, что в 2026 году Мудрик не будет играть.
Сколько продлится дисквалификация Мудрика?
Рамиро имеет эксклюзивные данные из клуба о том, что Михаилу Мудрику присудили 3 года вне футбола из-за употребления допинга. Официально о наказании для украинца Футбольная ассоциация Англии, которая занимается его делом, не сообщала. В общем расследование нарушения со стороны вингера до сих пор происходит в условиях минимального освещения в СМИ.
Если инсайдер прав, то антидопинговые органы все же пошли навстречу украинцу, который отвергал свою вину в попадании в организм запрещенных веществ. Полный срок дисквалификации составил 4 года.
Когда вернется Мудрик?
- При условии трехлетнего бана Мудрик сможет сыграть в официальной игре в декабре 2027 года, ведь его дисквалификация отсчитывается с момента отстранения в декабре 2024-го.
- Football Insider подтверждает, что Михаилу вряд ли грозит полный четырехлетний срок наказания, ведь ранее в подобной ситуации француз Поль Погба смог сократить бан до 1,5 года.
- Из-за дисквалификации Мудрик не поможет сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира, пропустит сам Мундиаль, если мы туда попадем, а также не сыграет в групповом этапе Лиги наций, где Украина оказалась в одной группе с Грузией, Северной Ирландией и Венгрией.