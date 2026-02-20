Срок дисквалификации игрока Челси из-за употребления мельдония озвучил британский журналист Аарон Рамиро, который часто публикует внутренние истории из лондонского клуба. У сети X он утверждает, что в 2026 году Мудрик не будет играть.

Смотрите также Хочет осудить сборную Украины: Мудрик подал иск против УАФ из-за своего допинг-скандала

Сколько продлится дисквалификация Мудрика?

Рамиро имеет эксклюзивные данные из клуба о том, что Михаилу Мудрику присудили 3 года вне футбола из-за употребления допинга. Официально о наказании для украинца Футбольная ассоциация Англии, которая занимается его делом, не сообщала. В общем расследование нарушения со стороны вингера до сих пор происходит в условиях минимального освещения в СМИ.

Если инсайдер прав, то антидопинговые органы все же пошли навстречу украинцу, который отвергал свою вину в попадании в организм запрещенных веществ. Полный срок дисквалификации составил 4 года.

Когда вернется Мудрик?