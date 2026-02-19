В декабре 2024 года Мудрика отстранили от официальных матчей из-за положительного допинг-теста. В организме украинца нашли запрещенное вещество мельдоний, сообщает Legion.

Кто виноват в допинге Мудрика?

Пока срок дисквалификации неизвестен, но игрока отстранили от тренировок с Челси. Однако различные СМИ распространяют слухи, что Михаил в ближайшее время вернется к футболу.

Сообщается, что украинцу позволят вернуться на базу Челси и тренироваться индивидуально. При этом пока решение по поводу срока бана не было принято.

Кроме того, адвокаты Мудрика подали иск в суд против Украинской ассоциации футбола. По их убеждению, допинг попал в организм Михаила во время его пребывания в составе сборной Украины.

Мельдоний ввели вингеру без его ведома, поэтому сторона игрока считает персонал "сине-желтых" виновными в его дисквалификации. Напомним, что лондонский клуб приобрел Михаила у Шахтера в январе 2023 года за рекордные 70 миллионов евро.

За это время вингер оформил 10 голов и 11 ассистов в 73 матчах за "синих". Football Insider сообщал, что дисквалификация Мудрика может продлиться от 2 до 4 лет.

