В декабре 2024 года Мудрика отстранили от официальных матчей из-за положительного допинг-теста. В организме украинца нашли запрещенное вещество мельдоний, сообщает Legion.
Кто виноват в допинге Мудрика?
Пока срок дисквалификации неизвестен, но игрока отстранили от тренировок с Челси. Однако различные СМИ распространяют слухи, что Михаил в ближайшее время вернется к футболу.
Сообщается, что украинцу позволят вернуться на базу Челси и тренироваться индивидуально. При этом пока решение по поводу срока бана не было принято.
Кроме того, адвокаты Мудрика подали иск в суд против Украинской ассоциации футбола. По их убеждению, допинг попал в организм Михаила во время его пребывания в составе сборной Украины.
Мельдоний ввели вингеру без его ведома, поэтому сторона игрока считает персонал "сине-желтых" виновными в его дисквалификации. Напомним, что лондонский клуб приобрел Михаила у Шахтера в январе 2023 года за рекордные 70 миллионов евро.
За это время вингер оформил 10 голов и 11 ассистов в 73 матчах за "синих". Football Insider сообщал, что дисквалификация Мудрика может продлиться от 2 до 4 лет.
Как Мудрик попал в скандал в киберспорте?
- У вингера Челси появилось немало свободного времени, которое он тратит на киберспорт. Во время одного из онлайн-турниров по CS2 Мудрик позволил себе некорректные высказывания в адрес оппонентов из Польши.
- Михаил напомнил о Волынской трагедии и насмехался над поляком в чате. Позже игрок рассказал, что соперники провоцировали его пророссийскими сообщениями. Однако запись чата игры показала, что поляки не манипулировали темой войны в Украине.
- В итоге аккаунт Мудрика на платформе FACEIT заблокировали на 28 дней из-за "токсичности". К слову, в Европарламенте призвали депортировать Мудрика и запретить ему въезд в Польшу.