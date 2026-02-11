В организме Мудрика нашли запрещенное вещество мельдоний. Теперь Михаил получил бессрочную дисквалификацию имеет много свободного времени, сообщает журналист Игорь Цыганик.

Что не так с Мудриком?

К сожалению, за это время Михаил не раз попадал в скандальные истории. По информации Игоря Цыганика, украинский вингер попал в неприятное окружение.

Сообщается, что Мудрик собрал вокруг себя людей с российскими связями. Некоторые из них сотрудничают со страной-террористкой через подставных лиц.

Кроме этого, комьюнити, с которым Михаил контактирует в Лондоне, является пророссийским. К слову, ранее вингера Челси обвиняли в отношениях с российской моделью Виолеттой Грачевой.

Напомним, что лондонский клуб приобрел Михаила у Шахтера в январе 2023 года за рекордные 70 миллионов евро. За это время вингер оформил 10 голов и 11 ассистов в 73 матчах за "синих". Football Insider сообщал, что бан Мудрика может продлиться от 2 до 4 лет.

