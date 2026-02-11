В организме Мудрика нашли запрещенное вещество мельдоний. Теперь Михаил получил бессрочную дисквалификацию имеет много свободного времени, сообщает журналист Игорь Цыганик.
По теме Звезда сборной Украины точно не сыграет на чемпионате мира-2026, если команда туда пробьется
Что не так с Мудриком?
К сожалению, за это время Михаил не раз попадал в скандальные истории. По информации Игоря Цыганика, украинский вингер попал в неприятное окружение.
Сообщается, что Мудрик собрал вокруг себя людей с российскими связями. Некоторые из них сотрудничают со страной-террористкой через подставных лиц.
Кроме этого, комьюнити, с которым Михаил контактирует в Лондоне, является пророссийским. К слову, ранее вингера Челси обвиняли в отношениях с российской моделью Виолеттой Грачевой.
Напомним, что лондонский клуб приобрел Михаила у Шахтера в январе 2023 года за рекордные 70 миллионов евро. За это время вингер оформил 10 голов и 11 ассистов в 73 матчах за "синих". Football Insider сообщал, что бан Мудрика может продлиться от 2 до 4 лет.
Как Мудрик попал в скандал в киберспорте?
- Михаил тратит немало свободного времени на киберспорт, играя онлайн-турниры в игру CS2. Во время одного из матчей Мудрик позволил себе некорректные высказывания в адрес оппонентов из Польши.
- Украинец вспомнил о Волынской трагедии и насмехался над ней в чате. Позже футболист отметил, что соперники провоцировали его пророссийскими сообщениями. Однако запись чата игры показала, что поляки не манипулировали темой войны в Украине.
- В конце концов аккаунт игрока на платформе FACEIT заблокировали на 28 дней из-за "токсичности". К слову, в Европарламенте призвали депортировать Мудрика и запретить ему въезд в Польшу.