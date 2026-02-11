В організмі Мудрика знайшли заборонену речовину мельдоній. Тепер Михайло отримав безстрокову дискваліфікацію має багато вільного часу, повідомляє журналіст Ігор Циганик.

Що не так із Мудриком?

На жаль, за це час Михайло не раз потрапляв у скандальні історії. За інформацією Ігоря Циганика, український вінгер потрапив у неприємне оточення.

Повідомляється, що Мудрик зібрав навколо себе людей із російськими зв'язками. Дехто з них співпрацюють з країною-терористкою через підставних осіб.

Окрім цього, ком'юніті, з яким Михайло контактує в Лондоні, є проросійським. До слова, раніше вінгера Челсі звинувачували у стосунках із російською моделлю Віолеттою Грачовою.

Нагадаємо, що лондонський клуб придбав Михайла у Шахтаря в січні 2023 року за рекордні 70 мільйонів євро. За цей час вінгер оформив 10 голів і 11 асистів у 73 матчах за "синіх". Football Insider повідомляв, що бан Мудрика може тривати від 2 до 4 років.

