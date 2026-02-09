В организме Мудрика обнаружили запрещенное вещество мельдоний. Игрок получил дисквалификацию на все официальные турниры, сообщает ютуб-канал "Активные".
К теме В Англии возмущены поведением Шевченко из-за допинг-скандала с Мудриком: что натворил глава УАФ
Когда вернется Мудрик?
Пока неизвестно, какой срок бана у Михаила. Челси отстранил футболиста от тренировки и ждет приговора антидопингового комитета.
При этом ресурс Topskills Sports UK сообщал, что уже в январе с Мудрика будет снят бан и он вернется к футболу. Поэтому фанаты были в ожидании возвращения футболиста в сборную Украины.
Однако эти слухи остались неподтвержденными. Зато украинский журналист Игорь Цыганык заверил, что Михаил ближайшие полгода не будет играть в футбол.
По его информации, если Украина попадет на ЧМ-2026, Мудрик там точно не сыграет. В большинстве СМИ фигурирует информация, что украинец будет вне игры от 2 до 4 лет.
Отметим, что лондонский клуб приобрел Михаила у Шахтера в январе 2023 года за рекордные 70 миллионов евро. За это время вингер оформил 10 голов и 11 ассистов в 73 матчах за "синих".
Как Мудрик попал в скандал в киберспорте?
- Из-за отстранения от футбола Михаил имеет много свободного времени. Его он тратит на киберспорт, играя онлайн-турниры в игру CS2.
- Во время одного из матчей Мудрик позволил себе некорректные высказывания в адрес оппонентов из Польши. Украинец вспомнил о Волынской трагедии и насмехался над ней в чате.
- Позже футболист отметил, что соперники провоцировали его пророссийскими сообщениями. Однако запись чата игры показала, что поляки не манипулировали темой войны в Украине.
- В конце концов аккаунт игрока на платформе FACEIT заблокировали на 28 дней из-за "токсичности". К слову, в Европарламенте призвали депортировать Мудрика и запретить ему въезд в Польшу.