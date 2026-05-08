На этом матче, среди зрителей была девушка Мудрика – Джордин Джонс. Она поделилась видео с матча Кристал Пелес – Шахтер на своей странице в инстаграм.

Присутствовал ли Мудрик на матче Шахтера?

Джонс запостила сториз, но Мудрика там не видно и не слышно. Однако, поскольку матч проходил в Англии, не исключено, что Мудрик тоже присутствовал, чтобы поддержать свою бывшую команду.

Видео с матча Кристал Пелес – Шахтер / Фото скриншот инстаграм-сторис Джордин Джонс

Кто такая Джордин Джонс?

Известная американская танцовщица, модель, актриса и певица, которая получила известность после участия в танцевальных телешоу. Она также участвовала в проектах Disney Channel. Параллельно активно развивает музыкальную карьеру, выпуская поп-синглы, а ее ютуб-канал приобрел популярность благодаря вирусным каверам и авторским видеоклипам.

Что известно о Михаиле Мудрике?

В составе Шахтера он дважды становился чемпионом Украины и получил Суперкубок.

В январе 2023 года футболист перешел в лондонский клуб за рекордные для Украины 100 миллионов евро (70 миллионов фиксированной суммы и 30 миллионов в виде бонусов).

Бронзовый призер молодежного чемпионата Европы 2023 года. В национальной сборной дебютировал в 2022 году.

Сейчас его карьера временно приостановлена из-за допингового скандала: в декабре 2024 года тест показал наличие запрещенного вещества (мельдония). Футбольная ассоциация Англии отстранила игрока на четыре года, а он оспаривает это решение в Спортивном арбитражном суде, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Как Мудрик познакомился с Джонс?

Мудрик долгое время проявлял интерес к Джордин в соцсетях и приглашал ее на свидания в парижский Диснейленд. Сначала девушка даже его заблокировала, однако через полгода разблокировала и согласилась на поездку.

В апреле 2026 года пара выложила видео тренировки, где Михаил поднимал Джордин над собой, используя ее как "штангу".