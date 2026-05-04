Остаться в лондонском клубе после длительного отсутствия и потери формы вингеру было бы слишком сложно. Поэтому на "Стэмфорд Бридж" решили вернуть хотя бы часть инвестиций, вложенных в Мудрика, пишет talkSPORT.

Когда в Челси ожидают возвращения Мудрика?

Боссы клуба верят, что юридическая команда Михаила Мудрика справится с задачей успешно оспорить дисквалификацию из-за допинга в Лозанне. В таком случае отстранение украинца может сократиться до двух лет, что позволит ему возобновить карьеру в декабре 2026-го.

Как может состояться трансфер Мудрика?

Сразу после завершения срока наказания вингер, вероятнее всего, будет выставлен на трансфер в зимнее окно.

Челси хотят получить за него около 20-30 миллионов фунтов стерлингов, что считают вполне взвешенной суммой за талантливого игрока. Потенциальный покупатель, мол, может надеяться на прогресс Мудрика после восстановления кондиций и продать его значительно дороже в будущем.

Этот сценарий в Лондоне считают более удачным, чем досрочный разрыв контракта с Мудриком. Несмотря на то, что на зарплату Михаила еженедельно Челси тратит 100 тысяч фунтов, будущий трансфер позволит хотя бы частично компенсировать те 88 миллионов, которые были потрачены на приобретение футболиста у донецкого Шахтера.

Куда может перейти Мудрик?

Футбольный инсайдер и ведущий Михаил Спиваковский в проекте "Взбірна" выразил убеждение, что клубы из топ-5 европейских чемпионатов не захотят иметь дело с Мудриком. Поэтому придется искать команду менее из менее статусного первенства.

Возможно, украинцу придется даже рассмотреть вероятность возвращения в УПЛ. Но, вероятно, он не видит для себя такого развития карьеры.

В услугах вингера могут быть заинтересованы клубы из чемпионатов Бельгии, Нидерландов или Турции. Также нельзя исключать переезд на Ближний Восток и выступления в чемпионате Саудовской Аравии или ОАЭ.