Будущее украинского вингера в Англии оказалось под серьезной угрозой после новых подробностей относительно его ситуации. В случае негативного для футболиста развития событий Челси сможет запустить процедуру одностороннего расторжения соглашения, сообщает The Athletic.

Какова процедура разрыва контракта?

Контракт Мудрика, который действует до 2031 года, может быть аннулирован, если будет официально доказано употребление запрещенных веществ. В таком случае клуб должен уведомить игрока о решении за 14 дней и выплатить зарплату только за этот период, после чего финансовые обязательства перед украинцем прекратятся.

Фактически это означает, что Челси способен минимизировать убытки от одного из самых дорогих трансферов в своей истории, если нарушение будет окончательно подтверждено юридически.

Что сейчас происходит с делом Мудрика?

Накануне стало известно, что Мудрик получил четырехлетнюю дисквалификацию от Футбольной ассоциации Англии, но уже подал апелляцию в CAS. Спортивный арбитражный суд подтвердил получение жалобы, а дата слушаний пока не определена.

Таким образом, окончательное решение по делу станет ключевым не только для карьеры украинца, но и для его будущего в Челси, где сейчас сохраняется риск полного разрыва контракта.

Есть ли возможность сократить дисквалификацию Мудрика?