Ответный матч, который состоялся в четверг, 7 мая, проходил в Англии, после чего "горняки" завершили выступления в турнире. Среди болельщиков на трибунах был замечен Михаил Мудрик, о чем свидетельствует видео в инстаграм.

Смотрите также Мечта о еврокубковом финале разбилась: Шахтер во второй раз проиграл Пелес и больно вылетел из полуфинала

Кто присутствовал на матче Шахтера?

Фанаты 25-летнего футболиста не сразу узнали его на трибунах, он кардинально сменил имидж: теперь с бородой и новой прической. Вингер Челси, который сейчас отбывает четырехлетнюю дисквалификацию из-за обвинений в употреблении допинга, не пропустил матч украинской команды.

К тому же стало известно, что игру посетила и девушка Михаила, Джордин Джонс, которая поделилась видео с события в своем инстаграм.

Что известно о дисквалификации Мудрика?

После матчей сборной Украины в ноябре 2024 года в допинг-пробе футболиста обнаружили мельдоний.

Футбольная ассоциация Англии еще в январе 2026 года объявила максимальное отстранение игрока на 4 года, но информация долгое время оставалась конфиденциальной. Об этом стало известно лишь в конце апреля 2026 года.

Мудрик не играет в официальных матчах с декабря 2024 года.

25 февраля 2026 года сторона футболиста подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, сейчас идет обмен письменными доказательствами, дата слушания еще не определена, сообщал журналист Бен Джейкобс.

Как Шахтер сыграл в полуфинале Лиги конференций?

Шахтер проиграл Кристал Пэлес в полуфинале Лиги конференций.

Первый матч завершился поражением донетчан 1:3, причем первый гол соперника был забит уже на 21-й секунде – рекорд для турнира.

В ответ на "Селгерст Парк" Шахтер уступил 1:2. По сумме двух матчей "горняки" проиграли 2:5. Хотя команда имела большинство владения мячом, реализовать преимущество в голы не удалось.