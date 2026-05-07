После домашнего поражения 1:3 команда Арды Турана приехала на "Селгерст Парк" с непростой задачей отыграть два мяча, однако Кристал Пелес снова продемонстрировал класс, хладнокровие и наказывал за ошибки. Для Шахтера еврокубковая сказка завершилась в шаге от финала, передает 24 Канал.

Что произошло в первом тайме?

Хозяева первыми нанесли болезненный удар на 25-й минуте, когда автогол Педро Энрике еще больше осложнил положение украинского клуба. Шахтер ответил красивым голом Эгиналду, который ненадолго вернул интригу и подарил надежду на камбэк.

Впрочем, удержать темп и натиск англичан "горняки" не смогли. Несмотря на активные отрезки и попытки зацепиться за шанс, реализация снова подвела представителя Украины.

Сарр добил "горняков" и вывел Пэлас в финал

Во втором тайме Исмаила Сарр окончательно похоронил надежды Шахтера, забив решающий мяч после очередной острой атаки. Итоговые 2:1 в пользу Кристал Пэлас в ответном матче и 5:2 по сумме двух поединков отправили лондонцев в исторический финал турнира.

Шахтер покидает турнир с досадным ощущением упущенного шанса, ведь до финала было совсем близко, но английский клуб оказался сильнее в ключевые моменты противостояния.