Після домашньої поразки 1:3 команда Арди Турана приїхала на "Селгерст Парк" із непростим завданням відіграти два м'ячі, однак Крістал Пелес знову продемонстрував клас, холоднокровність і карав за помилки. Для Шахтаря єврокубкова казка завершилася за крок до фіналу, передає 24 Канал.

Що відбулося у першому таймі?

Господарі першими завдали болючого удару на 25-й хвилині, коли автогол Педро Енріке ще більше ускладнив становище українського клубу. Шахтар відповів красивим голом Егіналду, який ненадовго повернув інтригу та подарував надію на камбек.

Гол Егіналду у матчі Крістал Пелес – Шахтар

Втім, втримати темп і натиск англійців "гірники" не змогли. Попри активні відрізки та спроби зачепитися за шанс, реалізація знову підвела представника України.

Сарр добив "гірників" і вивів Пелес у фінал

У другому таймі Ісмаїла Сарр остаточно поховав сподівання Шахтаря, забивши вирішальний м'яч після чергової гострої атаки. Підсумкові 2:1 на користь Крістал Пелес у матчі-відповіді та 5:2 за сумою двох поєдинків відправили лондонців до історичного фіналу турніру.

Шахтар залишає турнір із прикрим відчуттям втраченого шансу, адже до фіналу було зовсім близько, але англійський клуб виявився сильнішим у ключові моменти протистояння.