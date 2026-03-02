Мудрик поделился видео в своем инстаграме, на котором выполняет индивидуальные упражнения и забивает эффектный мяч, что привлекло внимание болельщиков. Подписчики также заметили, что во время вынужденной паузы Михаил изменил прическу, добавив свежий штрих к своему внешнему виду, передает 24 Канал.

Как тренируется Мудрик?

Пока Мудрик остается вне официальных матчей из-за отстранения по делу о допинге, он не останавливается в работе над собой. Видео с индивидуальной тренировки демонстрирует, что украинец продолжает работать над техникой и физической формой.

Это видео вызвало активную реакцию среди фанатов в соцсетях: многие отметили, что Михаил "не сидит без дела", а поддерживает свою форму на должном уровне.

Новая прическа Михаила

Болельщики заметили кардинальные изменения во внешности футболиста. Во время вынужденной паузы Мудрик не только тренируется, но и экспериментирует со стилем – его новая прическа стала одной из главных тем обсуждения среди фанов.

Дисквалификация Мудрика