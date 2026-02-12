Мудрик не стал звездой АПЛ, а впоследствии вообще был отстранен от футбола из-за допинг-скандала. Поэтому его трансфер в Челси считают абсолютным провалом, пишет ESPN.

Смотрите также Звезда сборной Украины точно не сыграет на чемпионате мира-2026, если команда туда пробьется

Где оказался Мудрик в рейтинге худших трансферов АПЛ?

Американское издание обнародовало список из 50 переходов в клубы английского чемпионата за все время, которые журналисты оценили наиболее низко.

Трансфер Мудрика признан самым провальным в истории: ESPN считает, что здесь даже нет смысла считать показатель потраченных долларов за один гол или динамику трансферной стоимости, поскольку Челси не получил от подписания украинского вингера никаких дивидендов.

Какие еще украинцы есть в списке?

Кроме Мудрика, в топ-50 провалов клубов АПЛ на трансферном рынке попали еще двое наших соотечественников.

На 17-ой позиции оказался Андрей Шевченко, который за почти 44 миллиона евро в свое время присоединился к Челси из Милана. Нынешний глава УАФ не смог под руководством Жозе Моуринью продемонстрировать то невероятное голевое чутье, которое было у него в Серии А.

39-е место занял Сергей Ребров, которого Тоттенхэм купил у Динамо за 18 миллионов евро. Коуч национальной сборной Украины в прошлом совсем не впечатлил болельщиков и руководителей лондонских "шпор".

В каких антирейтингах уже побеждал Мудрик?