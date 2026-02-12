Мудрик не став зіркою АПЛ, а згодом узагалі був відсторонений від футболу через допінг-скандал. Тож його трансфер у Челсі вважають абсолютним провалом, пише ESPN.

Де опинився Мудрик у рейтингу найгірших трансферів АПЛ?

Американське видання оприлюднило список з 50 переходів у клуби англійського чемпіонату за весь час, які журналісти оцінили найнижче.

Трансфер Мудрика визнано найбільш провальним в історії: ESPN вважає, що тут навіть немає сенсу рахувати показник витрачених доларів за один гол чи динаміку трансферної вартості, оскільки Челсі не отримав від підписання українського вінгера жодних дивідендів.

Які ще українці є у списку?

Окрім Мудрика, до топ-50 провалів клубів АПЛ на трансферному ринку потрапили ще двоє наших співвітчизників.

На 17-ій позиції опинився Андрій Шевченко, який за майже 44 мільйони євро свого часу приєднався до Челсі з Мілана. Нинішній очільник УАФ не зміг під орудою Жозе Моурінью продемонструвати те неймовірне гольове чуття, яке було в нього у Серії А.

39-те місце посів Сергій Ребров, якого Тоттенгем купив у Динамо за 18 мільйонів євро. Коуч національної збірної України у минулому зовсім не вразив вболівальників та керівників лондонських "шпор".

У яких антирейтингах вже перемагав Мудрик?