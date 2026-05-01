Польские СМИ держали на футболиста обиду из-за эпизода, который произошел во время общения в онлайн-игре, когда Мудрик вспомнил о Волынской трагедии. Теперь у них появилась возможность отплатить футболисту за тот скандал, сообщает 24 Канал.

Что в Польше говорят о дисквалификации Мудрика?

Громкое решение в допинговом деле Мудрика использовали, чтобы подчеркнуть негатив к украинцу со стороны польских болельщиков и экспертов. Вингер стал объектом насмешки и злорадства, ведь ему не забыли упоминание Волыни во время конфликта с польскими игроками в Counter-Strike.

Издание Eska отметило, что трансфер Мудрика в Челси был абсолютным провалом, а поведение украинца во время отстранения от футбола – это "позор" и "наглость".

Обозреватель Sport.pl странным образом нашел связь между тем, что Мудрик агрессивно себя вел онлайн, и фактом применения дисциплинарными органами против него максимального антидопингового наказания. Fakt пишет, что к Мудрику "не было никакого сожаления".

Что известно о деле Мудрика?

Решение по обвинению Михаила в употреблении запрещенного мельдония относилось к компетенции Футбольной ассоциации Англии, ведь Мудрик играл на Туманном Альбионе за Челси. Там не вняли аргументам украинца об отсутствии сознательного намерения прибегнуть к допингу и применили максимально жесткую санкцию – дисквалификацию на четыре года.

Юридическая команда Мудрика подала апелляцию на этот приговор в Спортивный арбитраж в Лозанне, который окончательно определит судьбу игрока сборной Украины.

Контракт Мудрика с Челси был рассчитан до 2031 года, но проигрыш защиты в допинговом деле может активировать опцию о досрочном расторжении.

Сам футболист обвиняет в своих проблемах врача Игоря Поробия, который работал в сборной Украины физиотерапевтом. Тот якобы посоветовал Мудрику лечить травму колена инъекциями стволовых клеток, в которых оказался мельдоний.