Мудрик надеется доказать, что его проваленная допинг-проба стала следствием небрежных действий другого человека. Таким образом 25-летний игрок хочет восстановить честное имя и как можно скорее вернуться на поле, пишет Footem.
Кто виноват в употреблении Мудриком допинга?
Инсайдеры утверждают, что Михаил Мудрик подал судебный иск против Украинской ассоциации футбола. Ответчиком в производстве будет Игорь Поробий, который работал в сборной Украины физиотерапевтом.
По утверждению Мудрика, именно Поробий назначил ему лечение травмы колена с помощью инъекций стволовых клеток. Впоследствии оказалось, что биоматериал был взят из организма коровы, которая потребляла мельдоний. Именно так якобы запрещенное вещество и попало в образцы футболиста, которые во время тестирования дали положительный результат.
Мудрик неоднократно отрицал свою причастность к употреблению допинга. Журналист и комментатор Виктор Вацко в своем ютуб-проекте рассказал, что Михаил даже прошел проверку на нескольких полиграфах, которая показала, что его показания соответствуют действительности.
Когда будет решение по делу Мудрика?
- Отстранение украинца от футбола продолжается с декабря 2024 года. В его деле до сих пор нет приговора.
- Футбольная ассоциация Англии затягивает рассмотрение дела, что вызвало недовольство даже на уровне УЕФА.
- В Челси контракт украинца решили не пересматривать, пока в его судьбе не будет определенности. В случае снятия дисквалификации он может перейти в Страсбур во Францию, чтобы там быстрее набрать игровые кондиции.