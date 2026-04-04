Мудрик рискует провести вне игры еще длительное время. По информации Topskills Sports UK, вполне реальным является применение в отношении футболиста наиболее жесткой санкции.
Смотрите также Как Мудрик готовится к возвращению в футбол: что известно о его тренировках
Какая дисквалификация грозит Мудрику?
Инсайдеры утверждают, что Мудрик может быть наказан на максимальные четыре года, а дисциплинарные органы не учтут его позицию относительно того, что употребление мельдония не было преднамеренным.
В таком случае вингеру останется ждать своего шанса вернуться в большой футбол еще чуть более 2,5 лет. По устоявшейся практике, дисквалификация считается от момента, когда игрок прекратил выступления и получил официальное отстранение. Для Мудрика это декабрь 2024 года.
Как Челси относится к новостям о Мудрике?
В лондонском клубе, похоже, не надеются на положительный вердикт и скорое возвращение украинца в состав. Об этом свидетельствует работа боссов Челси на трансферном рынке.
"Аристократы" приобрели на позицию Михаила уже двух перспективных игроков – Александро Гарначо и Джейми Байно-Гиттенса. Левые вингеры будут конкурировать за место в составе между собой, а украинцу будет сложно вмешаться в эту борьбу даже в случае, если его оправдают.
Есть ли возможность сократить дисквалификацию Мудрика?
- Громкие допинг-скандалы в футболе часто заканчивались более мягкими решениями дисциплинарных органов. В частности так произошло в случае бывшего игрока сборной Франции Поля Погба.
- По информации Telegraph, Мудрик нанял команду юристов француза именно для того, чтобы повторить успех его дела и как можно скорее получить разрешение вернуться на поле.