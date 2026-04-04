Мудрик рискует провести вне игры еще длительное время. По информации Topskills Sports UK, вполне реальным является применение в отношении футболиста наиболее жесткой санкции.

Какая дисквалификация грозит Мудрику?

Инсайдеры утверждают, что Мудрик может быть наказан на максимальные четыре года, а дисциплинарные органы не учтут его позицию относительно того, что употребление мельдония не было преднамеренным.

В таком случае вингеру останется ждать своего шанса вернуться в большой футбол еще чуть более 2,5 лет. По устоявшейся практике, дисквалификация считается от момента, когда игрок прекратил выступления и получил официальное отстранение. Для Мудрика это декабрь 2024 года.

Как Челси относится к новостям о Мудрике?

В лондонском клубе, похоже, не надеются на положительный вердикт и скорое возвращение украинца в состав. Об этом свидетельствует работа боссов Челси на трансферном рынке.

"Аристократы" приобрели на позицию Михаила уже двух перспективных игроков – Александро Гарначо и Джейми Байно-Гиттенса. Левые вингеры будут конкурировать за место в составе между собой, а украинцу будет сложно вмешаться в эту борьбу даже в случае, если его оправдают.

Есть ли возможность сократить дисквалификацию Мудрика?