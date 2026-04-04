Мудрик ризикує провести поза грою ще тривалий час. За інформацією Topskills Sports UK, цілком реальним є застосування щодо футболіста найбільш жорсткої санкції.

Яка дискваліфікація загрожує Мудрику?

Інсайдери стверджують, що Мудрик може бути покараний на максимальні чотири роки, а дисциплінарні органи не врахують його позицію щодо того, що вживання мельдонію не було навмисним.

У такому разі вінгеру залишиться чекати на свій шанс повернутися у великий футбол ще трохи більше 2,5 років. За усталеною практикою, дискваліфікація рахується від моменту, коли гравець припинив виступи і отримав офіційне відсторонення. Для Мудрика це грудень 2024 року.

Як Челсі ставиться до новин про Мудрика?

У лондонському клубі, схоже, не сподіваються на позитивний вердикт і швидке повернення українця у склад. Про це свідчить робота босів Челсі на трансферному ринку.

"Аристократи" придбали на позицію Михайла вже двох перспективних гравців – Александро Гарначо і Джеймі Байно-Гіттенса. Ліві вінгери конкуруватимуть за місце у складі між собою, а українцю буде складно втрутитися у цю боротьбу навіть в разі, якщо його виправдають.

Чи є можливість скоротити дискваліфікацію Мудрика?