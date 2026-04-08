Мудрик сподівається довести, що його провалена допінг-проба стала наслідком недбалих дій іншої людини. Таким чином 25-річний гравець хоче відновити чесне ім'я і якомога швидше повернутися на поле, пише Footem.

Хто винен у вживанні Мудриком допінгу?

Інсайдери стверджують, що Михайло Мудрик подав судовий позов проти Української асоціації футболу. Відповідачем у провадженні буде Ігор Поробій, який працював у збірній України фізіотерапевтом.

За твердженням Мудрика, саме Поробій призначив йому лікування травми коліна за допомогою ін'єкцій стовбурових клітин. Згодом виявилося, що біоматеріал було взято з організму корови, яка споживала мельдоній. Саме так нібито заборонена речовина й потрапила до зразків футболіста, які під час тестування дали позитивний результат.

Мудрик неодноразово заперечував свою причетність до вживання допінгу. Журналіст та коментатор Віктор Вацко у своєму ютуб-проєкті розповів, що Михайло навіть пройшов перевірку на кількох поліграфах, яка показала, що його свідчення відповідають дійсності.

Коли буде рішення у справі Мудрика?