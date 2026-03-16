Контракт Михайла Мудрика з клубом був розрахований аж до 2031 року. Наразі боси лондонців не мають наміру вносити у нього будь-які зміни, пише L'Equipe.

Що вирішили у Челсі про контракт Мудрика?

За інформацією французьких журналістів, Челсі висловив Мудрику беззастережну підтримку, поки дисциплінарні органи не ухвалять рішення у його справі про вживання мельдонію.

"Аристократи" не збираються припиняти співпрацю з Мудриком чи в односторонньому порядку розривати угоду, підписану після його трансферу з Шахтаря.

При цьому клуб залишає за собою право змінити цю позицію в разі, якщо Футбольна асоціація Англії визнає Мудрика винним у допінг-справі і застосує тривале суворе покарання. У такому випадку, ймовірно, контракт буде розірвано.

