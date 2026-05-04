Залишитися у лондонському клубі після тривалої відсутності та втрати форми вінгеру було б надто складно. Тому на "Стемфорд Брідж" вирішили повернути бодай частину інвестицій, вкладених у Мудрика, пише talkSPORT.

Коли у Челсі очікують повернення Мудрика?

Боси клубу вірять, що юридична команда Михайла Мудрика впорається із завданням успішно оскаржити дискваліфікацію через допінг у Лозанні. У такому випадку відсторонення українця може скоротитися до двох років, що дозволить йому відновити кар'єру у грудні 2026-ого.

Як може відбутися трансфер Мудрика?

Одразу після завершення терміну покарання вінгер, найімовірніше, буде виставлений на трансфер у зимове вікно.

Челсі хочуть отримати за нього близько 20-30 мільйонів фунтів стерлінгів, що вважають цілком виваженою сумою за талановитого гравця. Потенційний покупець, мовляв, може сподіватися на прогрес Мудрика після відновлення кондицій і продати його значно дорожче у майбутньому.

Цей сценарій у Лондоні вважають більш вдалим, ніж достроковий розрив контракту з Мудриком. Попри те, що на зарплату Михайла щотижня Челсі витрачає 100 тисяч фунтів, майбутній трансфер дозволить бодай частково компенсувати ті 88 мільйонів, які були витрачені на придбання футболіста у донецького Шахтаря.

Куди може перейти Мудрик?

Футбольний інсайдер та ведучий Михайло Співаковський у проєкті "Взбірна" висловив переконання, що клуби з топ-5 європейських чемпіонатів не захочуть мати справу з Мудриком. Тому доведеться шукати команду з менш статусної першості.

Можливо, українцю доведеться навіть розглянути ймовірність повернення до УПЛ. Але, вірогідно, він не бачить для себе такого розвитку кар'єри.

У послугах вінгера можуть бути зацікавлені клуби з чемпіонатів Бельгії, Нідерландів чи Туреччини. Також не можна виключати переїзд на Близький Схід і виступи у чемпіонаті Саудівської Аравії чи ОАЕ.