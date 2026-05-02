Футбольна асоціація Англії (FA) не робила офіційного публічного оголошення про дискваліфікацію. BBC Sport повідомляє, що у січні 2026 року FA ухвалила рішення про покарання для Мудрика, але про це було повідомлено лише вузькому колу осіб з його оточення та окремим працівникам Челсі.

Чому інформація про дискваліфікацію Мудрика з'явилася пізніше?

Це пояснюється тим, що антидопінгова програма Футбольної асоціації є суворо конфіденційною – усі етапи, від проведення тестів до консультацій із юристами, відбуваються за зачиненими дверима, щоб захистити приватність футболістів.

У багатьох інших видах спорту тимчасові заборони через позитивні тести оголошуються публічно.

Крім того, у правилах FА зазначено, що рішення у справах зазвичай роблять офіційно відомими після завершення процесу, проте оголошення можуть відкласти до моменту, коли гравець має право подати апеляцію.

Хто такий Михайло Мудрик?

У січні 2023 року Михайло перейшов із Шахтаря до Челсі за рекордну для українського футболу суму – 70 мільйонів євро (плюс можливі бонуси до 30 мільйонів євро), уклавши контракт на 8,5 років.

У складі збірної України U-21 він став бронзовим призером молодіжного чемпіонату Європи 2023 року.

Незважаючи на заборону брати участь у офіційних матчах, Мудрик залишився в Лондоні та продовжує індивідуальні тренування під керівництвом приватного наставника.

Що відомо про допінг-справу Мудрика?

У грудні 2024 року в організмі Михайла було виявлено заборонений препарат мельдоній. Востаннє українець виходив на поле в офіційному матчі наприкінці листопада 2024 року під час групового раунду Ліги конференцій сезону-2024/2025 у поєдинку Гайденгайм – Челсі (0:2), де він забив гол.

Наприкінці квітня 2026 року Футбольна асоціація Англії (FA) оголосила про максимальну дискваліфікацію гравця на 4 роки.

За інформацією журналіста Бена Джейкобса, 25 лютого Михайло подав апеляцію до CAS проти рішення FA.