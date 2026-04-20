За інформацією журналістів GiveMeSport, було оприлюднено точні дані щодо заробітної плати українського вінгера Челсі. Лондонський клуб і надалі виплачує Мудрику високу зарплату, попри те, що він уже близько півтора року не бере участі в матчах.

Скільки заробляє Мудрик у Челсі?

25-річний футболіст заробляє близько 100 тисяч фунтів стерлінгів щотижня (приблизно 6 мільйонів гривень).

Водночас провідні гравці Челсі мають удвічі більші виплати – близько 200 тисяч фунтів на тиждень, що є максимальним рівнем зарплат у клубі. Саме такі суми отримують Ріс Джеймс, Мойзес Кайседо та Веслі Фофана.

Лідер атакувальної ланки Коул Палмер заробляє приблизно 130 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

Попри допінгову ситуацію, зарплата Мудрика не є найнижчою в команді. У нижній частині фінансової відомості перебувають Джош Ачімпонг із тижневим окладом у 5 тисяч фунтів і Калеб Вайлі, який отримує близько 15 тисяч.

