Проте наразі його кар'єра знаходиться на паузі через скандал із допінгом. Що відомо про Мудрика, особисте життя футболіста та де він зараз, а також чим займається – розповідає 24 канал.

Що відомо про кар'єру Мудрика в України?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Мудрик народився у місті Берестин (раніше Красноград), що у Харківській області. Український футболіст Челсі 5 січня 2026 року святкує 25-й день народження.

У харківському Металісті він почав займатися футболом у 2010 році, а через чотири роки перебрався в академію Дніпра. У 2016 році талановитий юнак приєднався до донецького Шахтаря.

У дорослій команді "гірників" Мудрик дебютував 31 жовтня 2018 року у матчі проти донецького Олімпіка в 1/8 фіналу Кубка України, замінивши Жуніора Мораєса. У лютому 2019 року він перейшов на правах оренди у київський Арсенал.

3 березня того ж року він дебютував у чемпіонаті України, змінивши Владислава Калітвінцева на 87-й хвилині матчу проти того ж Олімпіка. На сезон 2019 – 2020 вінгер повернувся у Шахтар, зігравши у трьох протистояннях наприкінці сезону.

У серпні 2020 року Мудрик перейшов у Десну – оренда на сезон 2020 – 2021. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Шахтар покинула чимала кількість легіонерів, а футболіст отримав шанс проявити себе.

У сезоні 2022 – 2023 лише за осінню частину він відзначився сімома голами та такою ж кількістю результативних передач у 12 матчах. Також футболіст запалював і у Лізі чемпіонів – три забитих м'ячі та два асисти у шести матчах.

Зрештою за Мудрика розпочалася боротьба між топовими європейськими клубами. У результаті футболіст Шахтаря опинився у чемпіонаті Англії, приєднавшись до лондонського Челсі.

Як Мудрик перейшов у Челсі?

У січні 2023 року Арсенал вів активні перемовини із Шахтарем щодо трансферу Михайла. "Каноніри" та "гірники" були близькі до того, аби завершити перехід футболіста, але в останній момент з'явився Челсі.

"Аристократи" зробили більш вигідну пропозицію донецькому клубу, який зрештою погодився продати їм Мудрика. 15 січня 2023 року український футболіст підписав контракт з "синіми" до 2031 року.

Мудрик став найдорожчим трансфером в історії України. Донеччани отримали від лондонців 70 мільйонів євро від лондонців, а також в угоді були прописані бонуси – 30 мільйонів євро.

А вже 21 січня того ж року дебютував за Челсі у матчі проти Ліверпуля в АПЛ. Проте свій перший гол за "аристократів" він забив аж у жовтні у матчі проти Фулхема у чемпіонаті Англії.

Яка статистика Мудрика у Челсі? За даними Transfermarkt, український футболіст провів 73 матчі у складі лондонського клубу. За цей час він встиг забити 10 голів та віддати 11 результативних передач.

У 2024 році Челсі очолив Енцо Мареска, який використовував Мудрика переважно у матчах Ліги конференцій та Кубка Англії. Однак напередодні Нового року життя українського футболіста повністю змінилося – він потрапив у скандал із допінгом.

Що відомо про допінг-скандал Мудрика?

17 грудня 2024 року футбольну спільноту, зокрема в Україні, сколихнула неочікувана новина – Мудрик провалив тест на допінг. У той же день Англійська футбольна асоціація тимчасово відсторонила гравця через те, що у нього виявили – мельдоній.

Згодом футболіст Челсі порушив мовчання щодо проваленого допінг-тесту. У своєму інстаграмі він прокоментував інцидент із вживанням забороненої речовини.

Мудрик підтвердив, що зразок, який йому надала ФА, містив заборонений препарат. Зі слів вінгера Челсі, це стало шоком для нього, адже він ніколи свідомо не вживав допінг.

Я знаю, що не зробив нічого поганого, і залишаюся сподіваюся, що скоро повернуся на поле. Я не можу більше сказати через конфіденційність процесу, але зроблю, як тільки зможу,

– написав Мудрик.

Пізніше футболіст пройшов перевірку на детекторі брехні. За інформацією ТаТоТаке, відповіді українця були максимально чесними, адже він перевищив "середню норму довіри".

Через деякий час новини щодо Мудрика і ситуації із допінгом зникли із публічного простору.

Цікаво. У сезоні 2024 – 2025 Челсі завоювало трофей, вигравши Лігу конференцій. Мудрик до тимчасової дискваліфікації встиг пограти у турнірі та отримав свою медаль за перемогу.

Згодом у мережі з'явилася інформація щодо проби "В", яка мала підтвердити або ж навпаки спростувати вміст забороненої речовини в організмі футболіста. Журналіст Ігор Циганик заявив, що скоріш за все, результат тесту теж позитивний.

Я так розумію, що вердикт щодо Мудрика вже є. І дехто про нього вже знає. Просто зараз йде оскарження цього вердикту, і до повного оголошення ситуації ніхто про це не говоритиме. Все стане відомо, коли пройдуть усі інстанції оскарження. Я розумію, що проба "Б" підтверджує пробу "А". І зараз адвокати попросили не видавати це, доки всі дисциплінарні органи не ухвалять своє рішення,

– розповів Циганик.

Також блогер Ігор Бурбас на своєму ютуб-каналі BurBuzz поділився інформацією щодо справи Мудрика. Він наголосив, що футболіст дізнається вердикт до кінця 2025 року з урахуванням рішення спортивного арбітражного суду у Лозанні.

Однак нещодавно джерело The Chelsea Forum повідомило, коли український вінгер повернеться на футбольне поле. За наявною інформацією, вже 17 січня 2026 року з гравця Челсі та збірної України буде знято дискваліфікацію.

На цьому тлі "аристократи" визначилися із долею Мудрика після повернення до гри. За даними GiveMeSport, у клубі розраховують на українського футболіста та вважають, що він зможе конкурувати з Алехандро Гарначо та Педру Нету.

Чим займається Мудрик під час дискваліфікації?

Попри відсторонення, Мудрик продовжив підтримувати себе у формі, продовжуючи жити за розкладом професійного футболіста. Гравець у своєму інстаграмі ділився фото із занять у тренажерному залі.

Також він знаходив і час для розваг. Так у грудні 2024 року вінгер Челсі завітав в Ер-Ріяд (Саудівська Аравія) на реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

Окрім того, влітку 2025 року футболіста помітили на престижному тенісному турнірі Вімблдон. Мудрик завітав на змагання, аби підтримати українську спортсменку Надію Кіченок.

За час дискваліфікації футболіст також потрапив ще в один скандал. Мудрик отримав заборону керувати авто протягом пів року через перевищення швидкості.

За інформацією The Touchline, гравець Челсі знехтував баном, сівши за кермо, і отримав штраф у розмірі 199 фунтів, а також 60 годин громадських робіт. Окрім того, суд повторно наклав українця заборону керування транспортним засобом, але вже на рік.

Також у мережі з'являлися чутки про те, що Мудрик може змінити вид спорту та виступити у спринті на Олімпійських іграх 2028 року. Проте публікації згодом видалили, а представник українця спростував цю інформацію.

Ці публікації завдають особливої ​​шкоди нашому клієнту, вони спричинили дуже значний стрес та збентеження, а також несуть ризик фінансової шкоди. Усвідомлення того, що неправдиві звинувачення залишаються вільно доступними для читачів в Інтернеті, викликає у нашого клієнта дуже великий дискомфорт та тривогу,

– заявив представник Мудрика.

Зазначимо, що Мудрик також повністю змінив імідж. Нещодавно фанат опублікував у соціальних мережах спільне фото з українським футболістом.

На фото видно, що футболіст відростив невелику бороду та вуса, а також повністю змінив зачіску.

Що відомо про особисте життя Мудрика?

На початку 2023 року почали з'являтися чутки про можливий роман між Мудриком та російською моделлю Віолеттою Грачовою. У соцмережах активно обговорювали букет з підозрілою листівкою з написом "ММ", яким поділилася опублікувала в інстаграмі, що ще більше підігріло розмови щодо ймовірних стосунків.

Пізніше український футболіст Челсі поділився фото з польоту на гелікоптері, тоді як росіянка опублікувала подібну світлину. Чутки щодо можливого роману все більше зростали, але офіційного підтвердження так і не сталося.

Відзначимо, що у вересні 2025 року почав активно коментувати публікації Джорджін Джонс, хоча до цього майже не з'являвся у соціальних мережах. А пізніше він поділився фото, де запросив американську співачку у Діснейленд.

Давай зустрінемося у Парижі, у мене є 2 квитки в Діснейленд, не хочу йти сам,

– написав Мудрик з відміткою співачки.

Однак, через декілька хвилин вінгер Челсі видалив допис. Однак у той час Джонс прилетіла у Париж, але зрештою залишається невідомо, чи мав Мудрик стосунки зі співачкою.