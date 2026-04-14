Історія знайомства Мудрика є доволі нетиповою, а його дівчина має більшу популярність, якщо оцінювати за кількістю підписників в інстаграм. 24 Канал розповість, що відомо про обраницю футболіста та їхню історію стосунків.
Як Мудрик познайомився з Джонс?
Першим крок назустріч у соцмережах зробив футболіст – він опублікував фото, позначив Джордін Джонс і фактично запросив її на зустріч у паризький Діснейленд.
Давай зустрінемося в Парижі, у мене є два квитки в Діснейленд, не хочу йти сам,
– написав Мудрик.
Через пів року вони таки здійснили цю поїздку.
Запрошення у Діснейленд / Фото скриншот з інстаграм-сторіс Джордін Джонс
Згодом у мережі з'явилися їхні спільні публікації: і Мудрик, і Джонс виклали фото з парку розваг у Парижі.
Джордін зізналася в інстаграм, що спочатку навіть заблокувала футболіста, коли той наполегливо запрошував її до Парижа, однак згодом вони все ж зустрілися.
Шість місяців тому цей хлопець постійно писав мені й кликав у Діснейленд, і я його заблокувала. Сьогодні я з Мудриком,
– писала дівчина.
Михайло Мудрик та Джордін Джонс у парку розвах / Фото скриншот з інстаграму Джонс
Також з'являлося відео з Діснейленду, яке знімав сам Мудрик. У парку вони разом каталися на велосипедах на фоні заходу сонця.
Окремо акторка ділилася фото у футболці Челсі, що лише підігрівало чутки про їхні стосунки.
Також вона публікувала вірусне відео, де Мудрик підіймає її, як штангу.
Михайло залишив коментар до допису. Ймовірно, ці літери є першими літерами їхніх імен – Михайла та Джордіна.
Коментар Мудрика / Фото скриншот з інстаграму
Окрему увагу фанатів привернули їхні взаємодії в інстаграм: Мудрик часто лайкає публікації Джордін і залишає їй компліменти, на які вона відповідає взаємністю. Наприклад, на його слова "Квіти тобі пасують" акторка відповіла: "Ого, дякую, любий".
Коментар під постом Джонс / Фото скриншот з інстаграму
Хто нова дівчина Мудрика?
Йдеться про Джордін Джонс – танцівницю, яка здобула популярність після участі в шоу Abby's Ultimate Dance Competition. Вона навіть записала окреме відео на своєму ютуб, де ділиться враженнями від цього досвіду.
З часом вона почала активно з'являтися в різних телевізійних проєктах і розважальних шоу, поступово ставши впізнаваною медійною особою. Зокрема, вона знімалася в молодіжному серіалі Shake It Up на Disney Channel, що значно розширило її аудиторію серед підлітків.
Окремим етапом її кар'єри стали ролі в серіалі Overnight.
Також вона здобула широку популярність у ютуб – її кавер на трек Sharaya J "Banji" (2014) зібрав десятки мільйонів переглядів. Відтоді вона розвиває себе як співачка та танцівниця і активно веде соцмережі.
Згодом Джордин переїхала до Лос-Анджелеса, де продовжила кар'єру акторки та співачки, працюючи з проєктами для YouTube і Netflix. Окрім цього, вона займається музикою, випускає попсингли та співпрацює з відомими брендами як модель.