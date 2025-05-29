В Лізі конференцій 2024-2025 визначився переможець турніру. Трофей дістався лондонському Челсі, який розгромив іспанський Бетіс у фіналі, повідомляє 24 Канал.

До теми Трофей для Мудрика: Челсі з ефектним камбеком розгромив Бетіс у фіналі Ліги конференцій

Медаль для Мудрика

Одним із переможців у складі "синіх" став Михайло Мудрик, який в цьому турнірі оформив по три голи та асисти в шести матчах. Втім із грудня минулого року українець не грає через допінговий скандал.

Втім це не завадило Мудрику отримати медаль за перемогу в турнірі. Гравець Челсі Енцо Фернандес у себе в інстаграм виклав у сторіз спільне фото із Михайлом. На ньому видно, що на українцеві висить чемпіонська нагорода.



Енцо Фернандес святкує перемогу Челсі із Михайлом Мудриком / фото з інстаграму Енцо

Нагадаємо, що восени 2024 року Мудрик здав позитивний тест на допінг. У його організмі знайшли мельдоній. Українець запевнив, що не вживав препарат цілеспрямовано та запросив відкриття проби В.

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Її результати досі невідомі. Однак гравець поки не має права грати та тренуватися із Челсі. Подейкували, що Мудрик і не зможе отримати статус переможця Ліги конференцій. Згідно з правилами УЄФА Челсі має право нагородити Михайла медаллю.

Нагадаємо, що Челсі став першим клубом, який виграв всі можливі єврокубки. Раніше лондонці по два рази тріумфували в Лізі чемпіонів, Лізі Європи, Кубку володарів Кубків та Суперкубку УЄФА.