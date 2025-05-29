В Лиге конференций 2024-2025 определился победитель турнира. Трофей достался лондонскому Челси, который разгромил испанский Бетис в финале, сообщает 24 Канал.

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Медаль для Мудрика

Одним из победителей в составе "синих" стал Михаил Мудрик, который в этом турнире оформил по три гола и ассисты в шести матчах. Впрочем, с декабря прошлого года украинец не играет из-за допингового скандала.

Впрочем, это не помешало Мудрику получить медаль за победу в турнире. Игрок Челси Энцо Фернандес у себя в инстаграм выложил в сториз совместное фото с Михаилом. На нем видно, что на украинце висит чемпионская награда.



Энцо Фернандес празднует победу Челси с Михаилом Мудриком / фото из инстаграма Энцо

Напомним, что осенью 2024 года Мудрик сдал положительный тест на допинг. В его организме нашли мельдоний. Украинец заверил, что не употреблял препарат целенаправленно и запросил открытие пробы В.

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Ее результаты до сих пор неизвестны. Однако игрок пока не имеет права играть и тренироваться с Челси. Поговаривали, что Мудрик и не сможет получить статус победителя Лиги конференций. Согласно правилам УЕФА Челси имеет право наградить Михаила медалью.

Напомним, что Челси стал первым клубом, который выиграл все возможные еврокубки. Ранее лондонцы по два раза триумфовали в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Кубке обладателей Кубков и Суперкубке УЕФА.