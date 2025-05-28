Бетис – Челси 1:4

Гол: Эззальзули, 9 – Фернандес, 65, Джексон, 70, Санчо, 83, Кайседо, 90+2

Вингер Челси Михаил Мудрик из-за отстранения от футбола не мог сыграть в финале Лиги конференций. Украинец поддерживал свою команду с трибун Городского стадиона во Вроцлаве, пишет 24 Канал.

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Победный первый тайм Бетиса

Лондонский клуб перед стартовым свистком считался фаворитом противостояния. Подопечные Энцо Марески с первого места основного раунда вышли в плей-офф, где без особых проблем добрались до финала.

Зато испанский клуб имел неприятную безвыигрышную серию и неприятную статистику очных матчей с Челси.

Дебют финального поединка был за "зелеными". Уже на 9-й минуте матча Иско отдал передачу на Эззальзули, который точным ударом отправил мяч в угол ворот.

Видео гола Эззальзули

Через несколько минут "зеленые" могли закрепить успех. Марк Бартра пробил в одно касание, но голкипер "синих" Йоргенсен был на высоте.

До перерыва счет на табло не изменился. Челси больше владел мячом, однако Бетис острее атаковал.

Челси переворачивает игру

После отдыха Энцо Мареска с помощью замен попытался переломить ход поединка. Это принесло результат на 65-й минуте. Палмер сделал навес в штрафную площадь, который головой замкнул Энцо Фернандес. 1:1 – "синие" вернули интригу в матче.

Видео гола Фернандеса

Пять минут хватило Челси, чтобы выйти вперед. Палмер продрался по правому флангу и сделал навес на Джексона. Форвард не имел права промахнуться с убойной позиции.

Видео гола Джексона

Джексон мог стать автором дубля, но не воспользовался выходом один на один с голкипером Бетиса. В итоге нападающий вынужден был покинуть поле из-за повреждения.

На 83-й минуте Санчо снял вопрос о победителе. Полузащитник красивым ударом положил мяч в угол ворот. Этот гол хавбека "пенсионеров" стал настоящим украшением финала.

Видео гола Санчо

Массовую точку в поединке поставил Кайседо, который фирменным ударом закрутил мяч в нижний угол.

Видео гола Кайседо

До финального свистка счет не изменился. "Синие" одержали победу над Бетисом – 4:1.

Челси впервые в своей истории стал победителем Лиги конференций, пополнив клубный музей новым трофеем. Полноценным триумфатором турнира стал Михаил Мудрик, который внес немалый вклад в общий успех команды.