Недавно игрока Челси Михаил Мудрика заметили на улицах Лондона. Звездный футболист сделал какие-то покупки и сел в роскошный автомобиль, пишет 24 Канал.

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Новая машина Мудрика

Михаил сам был за рулем новенького BMW M8 Gran Coupe и отправился по своим делам. Соответствующее видео было опубликовано в тиктоке. Подписчики сразу обратили внимание на украинские номера машины Мудрика.

Мудрик на новом автомобиле: смотрите видео

В Украине ориентировочная стоимость такого автомобиля составляет от 105 до 150 тысяч долларов. Ранее Михаил хвастался в соцсетях фотографиями Audi RSQ8, стоит 150 тысяч долларов.

Напомним, что Мудрик до сих пор ждет результат пробы В. Футболисту сборной Украины и Челси грозит длительная дисквалификация. Есть надежда, что адвокаты смогут ее уменьшить. Вне футбола Мудрик находится уже более четырех месяцев.